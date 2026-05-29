Российская армия атаковала турецкое судно в Одессе: возник пожар, двое раненых (фото)

Ночью 29 мая российские войска атаковали турецкое грузовое судно, выходившее из порта Одесской области и направлявшееся в Турцию. В результате удара беспилотником на борту вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах ВСУ. По данным украинских военных, враг применил БпЛА для атаки на сухогруз ANT, который ходит под флагом Вануату и принадлежит турецкому судовладельцу. Судно перевозило груз и в момент удара находилось на маршруте из Одесской области в Турцию.

В результате попадания дрона в надстройку корабля возник пожар. Двое членов экипажа получили ранения. Их оперативно эвакуировали катера ВМС Украины и доставили в медицинское учреждение.

Пожар на судне удалось быстро локализовать.

Напомним, армия РФ совершила массированную комбинированную атаку на Киевщину.

