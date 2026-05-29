Война в Украине

Российская армия атаковала турецкое судно в Одессе: возник пожар, двое раненых (фото)

Цихоцкая Мария

По данным украинских военных, враг применил БпЛА для атаки на сухогруз ANT

Ночью 29 мая российские войска атаковали турецкое грузовое судно, выходившее из порта Одесской области и направлявшееся в Турцию. В результате удара беспилотником на борту вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах ВСУ. По данным украинских военных, враг применил БпЛА для атаки на сухогруз ANT, который ходит под флагом Вануату и принадлежит турецкому судовладельцу. Судно перевозило груз и в момент удара находилось на маршруте из Одесской области в Турцию.

В результате попадания дрона в надстройку корабля возник пожар. Двое членов экипажа получили ранения. Их оперативно эвакуировали катера ВМС Украины и доставили в медицинское учреждение.

Пожар на судне удалось быстро локализовать.

Напомним, армия РФ совершила массированную комбинированную атаку на Киевщину.

