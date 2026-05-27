25 лет стажа: каким будет размер пенсии

В Украине действуют обновленные правила ухода на пенсию, и требования к страховому стажу продолжают постепенно расти. В 2025 году право оформить пенсию в 60 лет имеют только те граждане, которые накопили не менее 32 лет стажа. Люди с меньшим стажем смогут выйти на пенсию позже.

Об этом сообщает ПФУ. Наличный страховой стаж напрямую определяет возраст выхода на пенсию. Так, граждане с 22 до 32 лет стажа смогут оформить выплаты только в 63 года, а имеющие от 15 до 22 лет стажа — уже после достижения 65 лет.

Ключевым подтверждением страхового стажа остается трудовая книжка. Именно его записи используются для определения периодов официальной занятости и уровня заработка, от которых зависит будущий размер пенсии.

Украинцы, имеющие около 25 лет официального стажа, смогут рассчитывать на выход на пенсию в 63 года. Окончательная сумма выплат при этом формируется не только от количества лет работы, но и размера официальной зарплаты и коэффициента страхового стажа.

В 2025 г. для расчета пенсии применяется коэффициент 1% за каждый год стажа. Соответственно, за 25 лет работы он составляет 0,25.

К примеру, если официальная зарплата человека составляла 15 000 грн, ориентировочный размер пенсии можно рассчитать следующим образом: 15 000 × 0,25 = 3 750 грн. Если же заработок был выше — в пределах 30–40 тысяч гривен, то ежемесячная пенсия по такому же стажу может составлять от 7 500 до 10 000 гривен.

