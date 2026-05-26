Кто может уйти на пенсию до 60 лет: в ПФУ ответили

В Украине право на пенсию и дальше зависит от двух основных факторов — возраста и страхового стажа. Именно количество лет, в течение которых за человека платили единый социальный взнос, определяет, когда он сможет выйти на пенсию: в 60, 63 или 65 лет. В то же время, для отдельных категорий граждан закон предусматривает возможность досрочного оформления выплат.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. В ПФУ подчеркивают: страховой стаж формируется только за периоды официальной работы или добровольной уплаты взносов. Основное правило остается неизменным – без уплаты ЕСВ страховой стаж не засчитывается.

В 2026 году условия выхода на пенсию будут такими:

в 60 лет - при наличии не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года - если человек имеет от 23 лет стажа;

в 65 лет - при наличии не менее 15 лет стажа.

Эти требования одинаковы как для мужчин, так и женщин.

Кто может оформить пенсию раньше

Законодательство предусматривает несколько категорий граждан, имеющих право на досрочный уход на пенсию. Речь идет, в частности, о людях с инвалидностью, многодетных матерях, а также работниках с вредными или тяжелыми условиями труда.

Особые условия действуют для работников, включенных в так называемые Списки №1 и №2.

В Список №1 относятся профессии, связанные с особо опасными условиями труда — подземные работы, шахты, металлургическая промышленность. Для таких работников пенсионный возраст ниже:

мужчины могут выйти на пенсию примерно с 50 лет;

женщины – ориентировочно с 45 лет.

Список №2 охватывает профессии с вредными условиями труда, среди которых работа в горячих цехах, химическом производстве или сварочные работы. В этом случае пенсия назначается:

мужчинам – с 55 лет;

женщинам – с 50 лет.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что для оформления таких льгот необходимо подтвердить полную занятость в должности и пройти аттестацию рабочего места.

Также отдельный механизм действует для работников, для которых важен не возраст, а профессиональный стаж. Пенсию за выслугу лет могут получить педагоги, медики, артисты, спортсмены и отдельные работники транспортной сферы. Для этого необходимо иметь специальный стаж продолжительностью от 25 до 30 лет.

Можно ли докупить стаж

В ПФУ объясняют, что досрочно выйти на пенсию только по собственному усмотрению невозможно. Однако граждане могут законно увеличить свой страховой стаж, если его не хватает для назначения пенсии.

Для этого предусмотрен механизм добровольной уплаты единого социального взноса или заключение соответствующего договора с налоговыми органами. Приобрести льготный стаж или выслугу лет невозможно — эти периоды должны быть фактически отработаны.

Проверить свой страховой стаж украинцы могут через электронный кабинет Пенсионного фонда или заказав справки ОК-5 или ОК-7.

Когда могут приостановить пенсионные выплаты

В Пенсионном фонде также напомнили, что в редких случаях пенсионные выплаты могут временно приостанавливаться. Чаще это происходит из-за невозможности подтвердить фактическое место жительства пенсионера или из-за несоответствия в личных данных.

Кроме того, выплаты могут останавливать для предотвращения незаконного начисления средств, например, после смерти получателя.

Также в 2026 году часть украинцев может назначить дополнительные надбавки к пенсии. Отдельно Пенсионный фонд анонсировал автоматический перерасчет выплат для работающих пенсионеров - он коснется около 650 тысяч граждан.

