Яка категорія пенсіонерів може отримати 10 виплат одразу

В Україні окремі категорії працівників бюджетної сфери можуть отримати одноразову грошову допомогу під час виходу на пенсію. Її розмір становить десять щомісячних пенсійних виплат, однак право на таку підтримку мають лише ті, хто відповідає визначеним вимогам щодо стажу та місця роботи.

Про це повідомили у ПФУ. У відомстві пояснюють, що виплата призначається працівникам, які на момент досягнення пенсійного віку працювали в державних або комунальних установах на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років. Також обов’язковою умовою є наявність необхідного спеціального страхового стажу: не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Крім того, заявник не повинен раніше отримувати жодного виду пенсії.

Виплата надається одноразово, не підлягає оподаткуванню та фінансується з державного бюджету. Вона розглядається як форма підтримки за багаторічну роботу в соціально важливих сферах.

Хто може розраховувати на виплату

Найчастіше таку допомогу отримують працівники освіти, медицини, соціального захисту, а також інші фахівці, чия діяльність пов’язана з публічним сектором. Зокрема, право на виплату можуть мати:

артисти — за наявності від 20 до 35 років творчого стажу;

працівники освіти, охорони здоров’я та соціальної сфери — за умови щонайменше 25 років спеціального стажу;

спортсмени — при наявності не менше 25 років професійної діяльності, з яких щонайменше шість років у складі національних збірних.

Основні умови отримання допомоги

Щоб оформити виплату, необхідно:

працювати на посаді, яка дає право на пенсію за вислугу років;

мати необхідний спеціальний страховий стаж;

увесь стаж має бути набутий у державних або комунальних закладах;

раніше не отримувати жодного виду пенсійного забезпечення (за віком, інвалідністю чи іншими підставами).

