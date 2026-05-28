'Для наближення миру в Україні Європа повинна діяти рішуче', — Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що на тлі змін у перебігу війни Європа повинна діяти більш рішуче. За його словами, партнери мають перейти до конкретних і практичних кроків, які допоможуть наблизити мир.

Про це глава МЗС сказав 27 травня під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у форматі "Гімніх", що проходила в місті Лімасол на Кіпр. Під час засідання учасники обговорювали посилення ролі Європи у мирному процесі, подальше просування України до членства в ЄС, відкриття переговорних кластерів, розширення санкцій проти РФ та забезпечення українських оборонних потреб.

Сибіга наголосив, що Україна та Європа мають достатньо інструментів для посилення своїх позицій. Він підкреслив, що зміна динаміки війни та ефективність асиметричних дій України створюють момент, коли Європа повинна демонструвати силу й активніше долучатися до наближення миру разом із переговорним процесом за участі США.

Серед першочергових кроків міністр назвав припинення вогню в районах аеропортів і морських портів, повернення цивільних заручників, демілітаризацію Запорізька атомна електростанція, а також створення гуманітарного коридору з окупованих Олешок на Херсонщині, де люди тривалий час залишаються без доступу до води, їжі та медикаментів.

Окремо глава МЗС зазначив, що Європі варто зосередитися не на пошуку окремого лідера для цих процесів, а на формуванні спільної позиції та єдиного мандата. За його словами, головними важелями впливу залишаються санкції проти Росії та заморожені російські активи.

Також Сибіга закликав європейських партнерів уже в червні ухвалити рішення про відкриття всіх шести переговорних кластерів для України на шляху до вступу в ЄС. Він підкреслив, що українці заслуговують на це рішення, а членство України є важливим і для самого Євросоюзу.

Міністр звернув увагу й на позитивні зміни у двосторонніх відносинах з Угорщина, зазначивши, що нинішня динаміка відкриває нові можливості для співпраці.

Крім того, Сибіга подякував європейським дипломатам за стійкість попри російські погрози на їхню адресу в Києві. За його словами, Європа змінилася, має достатньо важелів впливу та повинна діяти більш впевнено.

