Обійдетесь без кондиціонера: як швидко охолодити приміщення

У спекотні літні дні в оселі швидко накопичується тепло, через що перебувати в приміщенні стає некомфортно. Проте знизити температуру можна і без кондиціонера, використовуючи кілька простих прийомів.

Про це повідомляє медіаагентство АСС. Експерт із побутових систем Пітер Ноулз рекомендує незвичний, але дієвий спосіб охолодження. Увечері, коли температура надворі починає спадати, він радить повісити перед відчиненим вікном вологе простирадло. Потік повітря, проходячи крізь вологу тканину, природним чином охолоджується, що допомагає зробити кімнату прохолоднішою.

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Крім цього, фахівець рекомендує дотримуватися ще кількох правил:

не відчиняти вікна в найспекотніші години дня, щоб гаряче повітря не проникало до приміщення;

затуляти вікна щільними шторами або жалюзі, які зменшують нагрівання кімнат сонячними променями;

розташовувати вентилятор ближче до підлоги, де повітря зазвичай прохолодніше;

увечері направляти вентилятор у бік відкритого вікна, щоб вивести накопичене за день тепло назовні;

від'єднувати від електромережі зарядні пристрої, ноутбуки та іншу техніку, яка виділяє тепло навіть у режимі очікування;

користуватися духовкою, плитою та пральною машиною вранці або пізно ввечері, коли температура повітря нижча.

Окремо експерт радить замінити звичайні лампи розжарювання на світлодіодні. LED-лампи майже не нагріваються під час роботи, тому допомагають підтримувати комфортнішу температуру в будинку та водночас споживають менше електроенергії.

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