Землетрус у Венесуелі: 235 загиблих і понад 50 000 зниклих безвісти

Кількість жертв руйнівного землетрусу у Венесуелі продовжує зростати. За останніми даними, загинули 235 осіб, понад 4 300 отримали поранення, а більше 50 000 людей вважаються зниклими безвісти. Дві підземні поштовхи магнітудою 7,2 та 7,5 сталися з інтервалом у 40 секунд у ніч з середи на четвер. Рятувальники продовжують розбирати завали в Каракасі та штаті Ла-Гуайра — одному з найбільш постраждалих регіонів.

Міністерство закордонних справ Італії підтвердило загибель громадянина з подвійним — італійсько-венесуельським — громадянством, 1970 року народження, уродженця Каракаса, чиї родичі проживають в Італії. Він загинув під завалами будинку в Ла-Гуайрі, за 30 кілометрів від столиці. Фарнезіна продовжує перевіряти інформацію про інших італійців, з якими втрачено зв'язок. За словами голови кризового підрозділу МЗС Ніколи Мінасі, в Каракасі проживає понад 65 000 представників італійської громади, і саме з Ла-Гуайри надходить найбільше запитів щодо пошуку людей.

Головні історії дня

Єпископ Пуерто-Кабельйо монсеньйор Жозе Антоніо Да Консейсао Феррейра повідомив агентству SIR, що місцева лікарня повністю не справляється з потоком поранених: "Вона на межі колапсу". Одна з церков у місті зруйнована повністю. Парафіяни отримують гуманітарну допомогу — воду, їжу та медичні засоби.

Польський священик із Ріміні дон Альдо Фонті, який мешкає в регіоні Ла-Гуайра, розповів, що південна частина, розташована приблизно в 20 кілометрах від його будинку, постраждала найбільше: "Падають багатоповерхівки, люди заблоковані під завалами. Це справжня трагедія, масштаби якої ми ще не можемо осягнути".

У штаті Ла-Гуайра зруйновано понад 100 будівель. Міністр внутрішніх справ Діосдадо Кабельо повідомив, що від стихії постраждали понад 70 000 родин. Серед жертв — діти: 13-річна Єндерлін Кабарса потрапила до лікарні з переломами, самотужки вибравшись із завалів. Її мати та дядько загинули, закривши дівчину власними тілами.

З-під завалів продовжують рятувати живих. Жінку витягли через майже 36 годин після поштовхів — з будинку в Ла-Гуайрі. Новонародженого немовля врятували мешканці сусідніх квартир ще до прибуття фахівців. У районі Чакао також врятували жінку через добу після катастрофи.

Міжнародна допомога прибуває до Венесуели з різних куточків світу. ЄС мобілізував понад 520 рятувальників із Чехії, Іспанії, Італії, Франції, Німеччини, Португалії та Нідерландів. Із бази Вунсторф у Ганновері вилетіли перші військово-транспортні літаки Бундесверу з гуманітарними вантажами. Зі США до Венесуели прямують два військові кораблі, транспортні літаки та гелікоптери. Вашингтон також тимчасово скасував санкції проти Венесуели для забезпечення безперешкодних гуманітарних операцій — до 23 жовтня 2026 року. Президент Трамп написав у соцмережі Truth: "США готові допомогти нашим новим друзям".

З Риму до зони лиха вилетіла група з 41 пожежного: 25 фахівців модуля USAR ITA-02 із П'ємонту, Лігурії, Венето та Ломбардії, а також технічні експерти та фахівці зі зв'язку. Вони злетіли з військового аеродрому Пратіка-ді-Маре на борту літака Збройних сил Італії.

Конференція єпископів Італії виділила 500 000 євро з фонду "8 per mille" для негайної допомоги через Caritas. Кошти спрямовуватимуться на забезпечення питною водою, продуктами, ліками та гігієнічними засобами для найвразливіших груп населення.

Венесуельський уряд скасував майже дворічне блокування соціальних мереж — зокрема платформи X — після прохання ООН надати людям доступ до інформації про виживання. Starlink оголосив про безкоштовне надання супутникового інтернету для абонентів у Венесуелі до 25 липня.

Іспанія підтвердила загибель трьох своїх громадян і щонайменше 99 зниклих безвісти. Венесуельська федерація футболу повідомила про зникнення семи гравців юнацьких збірних, зокрема 18-річного Їмверта Берротерана та 16-річного Хосе Мануеля Піментеля. Диригент Густаво Дудамель оголосив про підготовку плану міжнародної допомоги своїй країні.

Amnesty International попередила, що землетрус може загострити тривалу гуманітарну кризу та підрив системи охорони здоров'я, яка й без того перебувала в критичному стані. Організація вимагає доступу до в'язниць для перевірки стану ув'язнених та надання їм медичної допомоги.

Масштаб руйнувань у Венесуелі наочно демонструє географічна картина катастрофи: найбільших втрат зазнали прибережний штат Ла-Гуайра, райони Макуто, Чакао та південні квартали Каракаса. Саме тут зосереджені понад 100 зруйнованих будівель, переповнені шпиталі та стихійні евакуаційні пункти на вулицях і площах. Аеропорт Майкетія, єдиний великий авіавузол, що обслуговує столицю, тимчасово виведений з ладу, що суттєво ускладнює доставку гуманітарних вантажів. Пошукові операції тривають одночасно в десятках точок — від узбережжя до передмість Каракаса, де рятувальники продовжують прочісувати завали в пошуках живих.

Землетрус ударив по системі охорони здоров'я, яка й до катастрофи перебувала в критичному стані. За даними Amnesty International та ВООЗ, венесуельська медицина останнє десятиліття функціонує в умовах хронічної нестачі медикаментів, обладнання та кваліфікованого персоналу: понад 80% лікарень країни до землетрусу повідомляли про перебої з електропостачанням, а запаси базових ліків були вичерпані в більшості регіонів. Після подвійного поштовху ситуація стала катастрофічною — шпиталь у Пуерто-Кабельйо, за словами єпископа Да Консейсао Феррейри, "повністю вийшов з ладу", не витримавши напливу поранених. На тлі понад 4300 офіційно зареєстрованих поранених та тисяч людей, які досі перебувають під завалами, реальна потреба в медичній допомозі багаторазово перевищує залишкові можливості системи, що й пояснює термінове розгортання міжнародних медичних місій та відправку гуманітарних вантажів з Італії, Німеччини та інших країн ЄС.