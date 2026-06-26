Соціальна пенсія-2026: кому з українців надається

У 2026 році соціальна пенсія залишається одним із видів державної підтримки для громадян пенсійного віку, які не набули необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком. На тлі змін до вимог щодо стажу та оновлення соціальних стандартів питання таких виплат залишається актуальним для багатьох українців.

Про це повідомляє ПФУ. Соціальна пенсія призначається особам, які досягли пенсійного віку, але не можуть оформити звичайну пенсію через недостатній страховий стаж.

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У 2026 році для виходу на пенсію за віком необхідно мати:

у 60 років — не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки — від 23 до 32 років стажу;

у 65 років — від 15 до 22 років стажу.

Якщо людина має менше ніж 15 років страхового стажу, вона не може претендувати на пенсію за віком. У такому разі за наявності визначених законом умов можна оформити державну соціальну допомогу.

Як визначають розмір виплати

Розмір соціальної пенсії залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Цей показник щороку встановлюється законом про державний бюджет.

Соціальна допомога розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середньомісячним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за останні шість місяців. При цьому сума виплати не може перевищувати розмір прожиткового мінімуму.

Які зміни діють у 2026 році

Із підвищенням соціальних стандартів збільшився і гарантований розмір соціальної пенсії. За словами адвокатки Ольги Брус, цього року виплата зросла з 2 361 до 2 564 гривень, що пов’язано зі збільшенням прожиткового мінімуму.

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Коли у виплаті можуть відмовити

Соціальна пенсія призначається не всім громадянам, які не мають достатнього страхового стажу. Закон визначає низку підстав для відмови.

Зокрема, допомогу не призначать, якщо:

середньомісячний дохід сім’ї на одну особу за останні шість місяців перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (у 2026 році — 2 595 грн);

людина вже отримує пенсію або інший вид державної соціальної допомоги;

особа працює чи має іншу діяльність, що приносить дохід;

протягом року до звернення хтось із членів сім’ї здійснив покупку або оплатив послуги на суму понад 50 тис. грн;

виявлено незадекларовані доходи, зокрема від оренди майна, неофіційної роботи чи ведення особистого господарства;

у власності сім’ї є друге житло понад установлені норми або більше одного автомобіля.

У разі виявлення прихованих доходів чи інших обставин, що впливають на право на допомогу, соціальні виплати можуть не призначити або припинити їх нарахування.

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