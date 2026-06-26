Социальная пенсия-2026: кому из украинцев предоставляется

В 2026 году социальная пенсия остается одним из видов государственной поддержки для граждан пенсионного возраста, которые не получили необходимый страховой стаж для назначения пенсии по возрасту. На фоне изменений в требованиях стажа и обновления социальных стандартов вопрос таких выплат остается актуальным для многих украинцев.

Об этом сообщает ПФУ. Социальная пенсия назначается лицам, достигшим пенсионного возраста, но не могут оформить обычную пенсию из-за недостаточного страхового стажа.

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В 2026 году для выхода на пенсию по возрасту необходимо иметь:

в 60 лет – не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года - от 23 до 32 лет стажа;

в 65 лет – от 15 до 22 лет стажа.

Если человек имеет меньше 15 лет страхового стажа, он не может претендовать на пенсию по возрасту. В этом случае при наличии определенных законом условий можно оформить государственную социальную помощь.

Как определяют размер выплаты

Размер социальной пенсии зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Этот показатель каждый год устанавливается законом о государственном бюджете.

Социальная помощь рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев. При этом сумма выплаты не может превышать размер прожиточного минимума.

Какие изменения действуют в 2026 году

С повышением социальных стандартов увеличился и гарантированный размер социальной пенсии. По словам адвоката Ольги Брус, в этом году выплата выросла с 2361 до 2564 гривен, что связано с увеличением прожиточного минимума.

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Когда в выплате могут отказать

Социальная пенсия назначается не всем гражданам, не имеющим достаточного страхового стажа. Закон определяет ряд оснований отказа.

В частности, помощь не назначат, если:

среднемесячный доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (в 2026 году - 2 595 грн);

человек уже получает пенсию или другой вид государственной социальной помощи;

лицо работает или имеет другую деятельность, приносящую доход;

в течение года до обращения кто-то из членов семьи совершил покупку или оплатил услуги на сумму более 50 тыс. грн;

обнаружены незадекларированные доходы, в том числе от аренды имущества, неофициальной работы или ведения личного хозяйства;

в собственности семьи есть второе жилье сверх установленных норм или более одного автомобиля.

В случае обнаружения скрытых доходов или других обстоятельств, влияющих на право на пособие, социальные выплаты могут не назначить или прекратить их начисление.

Напомним, мы уже писали, какой будет пенсия при зарплате в 22 тысячи гривен.

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