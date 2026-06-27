Виходячи з дому, не забудьте: які документи треба мати військовозобов’язаному

Під час загальної мобілізації в Україні військовозобов’язані нерідко стикаються із ситуаціями, коли під час перевірки документів не вдається відкрити застосунок "Резерв+". Причиною можуть бути технічні збої або нестабільне інтернет-з’єднання.

Про те, як діяти в такій ситуації, в коментарі ТСН.ua розповіла адвокатка Катерина Аніщенко, яка спеціалізується на питаннях мобілізаційного законодавства. За її словами, найкраще рішення — завжди мати із собою паперовий витяг із застосунку "Резерв+". "Рекомендую обов’язково носити із собою роздруковану копію витягу з "Резерв+"", — зазначила юристка.

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Водночас вона радить регулярно оновлювати цей документ. Оптимально — формувати витяг у день, коли може проводитися перевірка, або хоча б раз на тиждень. Аніщенко пояснила, що статус військовозобов’язаного може змінитися у будь-який момент. Наприклад, якщо раніше інформації про розшук не було, вона може з’явитися пізніше, тому актуальність витягу має важливе значення.

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За словами адвокатки, під час перевірки основними документами можуть бути паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також актуальний витяг із "Резерв+". Якщо у громадянина є паперовий військовий квиток із чинними даними, його також можна пред’явити.

Юристка звернула увагу, що на практиці трапляються випадки, коли інформація в базах перевіряльників не збігається з даними, які відображаються у застосунку. Вона навела приклад, коли чоловіку повідомили про перебування в розшуку, хоча в його "Резерв+" такого статусу не було. У такій ситуації військовозобов’язаний попросив показати інформацію на службовому планшеті та наполіг, щоб під час цього була увімкнена бодікамера.

За словами Аніщенко, відповідно до законодавства дані в офіційних реєстрах і застосунку мають бути однаковими. Однак практика свідчить, що іноді виникають розбіжності. Вона також попередила, що якщо під час перевірки застосунок не відкривається, а паперового витягу або інших документів немає, працівники поліції можуть доставити військовозобов’язаного до територіального центру комплектування для встановлення обставин. Як зазначає адвокатка, подібні випадки вже траплялися неодноразово.

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