З часником та перцем чилі: рецепт малосольних огірків за 3 години

Малосольні огірки — одна з найпростіших і водночас найвдаліших літніх закусок. Хрустка текстура, легкий аромат часнику та пікантна гостринка чилі роблять їх універсальним доповненням як до повсякденних страв, так і до святкового столу.

Про це пише Shuba. Зазвичай для малосольних огірків достатньо солі та зелені, але цей варіант виходить більш насиченим і виразним завдяки поєднанню часнику, перцю чилі та ароматного листя. Такі огірки особливо добре смакують із м’ясом на грилі або стравами з мангалу.

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Інгредієнти

огірки — 1 кг

часник — 4 зубчики

сіль — 25 г

перець чилі — 30 г

кріп — 40 г

листя хрону — 1 шт.

листя вишні — 5 шт.

чорний перець горошком — 5 г

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Приготування

1. Підготовка огірків

Огірки ретельно промити у холодній воді. Маленькі можна залишити цілими, більші — нарізати шматочками середнього розміру. Попереднє замочування не потрібне.

2. Змішування інгредієнтів

Скласти огірки у щільний пакет із застібкою або звичайний харчовий пакет. Додати подрібнений кріп, часник, перець чилі та інші інгредієнти.

3. Перемішування

Випустити повітря з пакета, щільно закрити та добре струсити, щоб спеції рівномірно розподілилися.

4. Настоювання

Залишити огірки при кімнатній температурі або в холодильнику на 2–3 години. Після цього вони вже готові до подачі. Готові малосольні огірки виходять хрусткими, ароматними та в міру гострими — ідеальний варіант швидкої літньої закуски.

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