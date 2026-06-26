С чесноком и перцем чили: рецепт малосольных огурцов за 3 часа

Малосольные огурцы — одна из самых простых и одновременно удачных летних закусок. Хрустящая текстура, легкий аромат чеснока и пикантная стричка чили делают их универсальным дополнением как к повседневным блюдам, так и к праздничному столу.

Об этом пишет Shuba. Обычно для малосольных огурцов достаточно соли и зелени, но этот вариант получается более насыщенным и выразительным благодаря сочетанию чеснока, перца чили и ароматных листьев. Такие огурцы особенно хорошо смакуют с мясом на гриле или блюдами из мангала.

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Ингредиенты

огурцы - 1 кг

чеснок - 4 зубчика

соль - 25 г

перец чили - 30 г

укроп – 40 г

листья хрена – 1 шт.

листья вишни – 5 шт.

черный перец горошком - 5 г

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Приготовление

1. Подготовка огурцов

Огурцы тщательно промыть в прохладной воде. Маленькие можно оставить целыми, большие – нарезать кусочками среднего размера. Предварительное замачивание не требуется.

2. Смешивание ингредиентов

Сложить огурцы в плотный пакет с застежкой или обычный пищевой пакет. Добавить измельченный укроп, чеснок, перец чили и другие ингредиенты.

3. Перемешивание

Выпустить воздух из пакета, плотно закрыть и встряхнуть, чтобы специи равномерно распределились.

4. Настаивание

Оставить огурцы при комнатной температуре или в холодильнике на 2-3 часа. После этого они уже готовы к подаче. Готовые малосольные огурцы получаются хрустящими, ароматными и в меру острыми – идеальный вариант быстрой летней закуски.

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