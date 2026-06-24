Забудете про них назавжди: як позбутись слимаків у саду

Якщо у вашому саду з’явилися равлики та слимаки, то ви, ймовірно, вже не раз шукали способи, як від них позбутися. Іноді ефективне рішення виявляється напрочуд простим і доступним — настільки, що його можна знайти в будь-якій аптеці.

Про це пише Уніан. Йдеться про звичайний косметичний вазелін. Він недорогий і продається практично всюди, незалежно від виробника. Суть методу полягає в тому, щоб рясно нанести вазелін на краї грядок або борти контейнерів із рослинами. Поверхня стає слизькою, і слимаки просто не можуть подолати такий бар’єр — вони зісковзують і не дістаються до посадок.

Головні історії дня

Також читайте: Експерти назвали вісім гуманних способів позбутися від слимаків і равликів в саду навесні

Важливий нюанс: цей спосіб працює лише там, де є фізичні обмеження — бортики грядок, ящики або горщики. Якщо рослини висаджені прямо у відкритий ґрунт без будь-яких огорож, застосувати вазелін просто ні на що. Метод також підходить для захисту кімнатних рослин, які стоять на вулиці або веранді. У таких випадках вазеліном можна обробити краї горщиків, щоб перекрити шкідникам доступ до ґрунту.

Важливо розуміти, що вазелін не знищує слимаків, а лише створює фізичну перешкоду. Це робить його варіантом для тих, хто шукає більш безпечні та щадні способи контролю шкідників без хімічних препаратів.

Додатково допомагають і прості профілактичні звички. Наприклад, полив рослин краще проводити зранку, а не ввечері, адже слимаки найактивніші вночі й вологі грядки для них особливо привабливі. За день зайва волога встигає випаруватися або вбратися, і ділянка стає менш сприятливою для їхньої появи.

Раніше експерти пояснили, як пивні пастки можуть принадити слимаків та допоможуть їх позбутися.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!