'Думаю, він непогано справляється', — Трамп про Зеленського

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив дії президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той демонструє стійкість в умовах війни та продовжує ефективно виконувати свої обов’язки. Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи можна вважати, що Зеленський зараз "перемагає", американський лідер зазначив, що український президент, попри складні обставини, тримається доволі впевнено.

"Як би там не було, він справляється досить добре. Війна забирає багато життів з обох сторін, але, на мою думку, він показує хороші результати", — сказав Трамп. Про це Трамп сказав під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

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Водночас глава Білого дому відзначив особисту мужність Зеленського та високо оцінив українських військових. "Потрібно визнати, що він смілива людина. У нього є сучасна техніка, але головне — сильні люди та мотивовані бійці", — додав президент США.

Нагадаємо, Трамп має намір закликати американські оборонні компанії розгорнути виробництво зброї в Європі та Україні.

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