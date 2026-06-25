'Думаю, он неплохо справляется', - Трамп о Зеленском.

Президент США Дональд Трамп положительно оценил действия президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что демонстрирует устойчивость в условиях войны и продолжает эффективно выполнять свои обязанности. Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли считать, что Зеленский сейчас побеждает, американский лидер отметил, что украинский президент, несмотря на сложные обстоятельства, держится достаточно уверенно.

"Как бы то ни было, он справляется достаточно хорошо. Война уносит много жизней с обеих сторон, но, как мне кажется, он показывает хорошие результаты", — сказал Трамп. Об этом Трамп сказал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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В то же время глава Белого дома отметил личное мужество Зеленского и высоко оценил украинских военных. "Нужно признать, что он смелый человек. У него есть современная техника, но главное – сильные люди и мотивированные бойцы", – добавил президент США.

Напомним, Трамп намерен призвать американские оборонные компании развернуть производство оружия в Европе и Украине.

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