США та Іран підписали меморандум про припинення війни

Сполучені Штати та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає припинення бойових дій, і документ уже набрав чинності. За словами американських посадовців, у середу сторони дистанційно погодили та підписали відповідний меморандум.

Про це повідомляють кореспондент видання Axios Барак Равід на платформі Х, Білий дім, CNN. Президент США Дональд Трамп, як повідомляється, також підписав примірник документа під час вечері з президентом Франції у Версалі. Після цього фото підписаної угоди було передано іранській стороні та державам-посередникам.

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За кілька годин до цього Вашингтон оприлюднив текст документа. У ньому зафіксовано домовленість про припинення бойових дій і перехід до наступного етапу переговорів. Опублікована версія, за даними ЗМІ, збігається з попереднім неофіційним проєктом угоди.

Документ також передбачає, що сторони протягом найближчих 60 днів проведуть додаткові переговори з метою досягнення остаточного врегулювання конфлікту.

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Згодом Білий дім опублікував відео, на якому Дональд Трамп у присутності президента Франції Еммануеля Макрона підписує документ. Американський президент підтвердив факт підписання, заявивши: "Він підписаний. Підписаний у Версалі. Я щойно його підписав". Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари у разі невиконання Іраном узятих зобов’язань.

У Тегерані факт підписання також підтвердили. Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї зазначив, що меморандум про взаєморозуміння між Іраном і США було "офіційно остаточно узгоджено". Іранські державні ЗМІ оприлюднили фото президента Масуда Пезешкіана з документом, на якому, ймовірно, містяться підписи обох сторін.

Нагадаємо, Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

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