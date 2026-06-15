Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки: подробиці

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення мирної угоди з Іраном та оголосив про відкриття Ормузької протоки. За його словами, домовленості з Іраном вже фіналізовані.

Він також заявив про зняття обмежень, пов’язаних із судноплавством в Ормузькій протоці. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

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У своїй заяві він наголосив: "Цим я надаю повний дозвіл на безперешкодне відкриття Ормузької протоки та одночасно санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Судна всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече!"

Водночас жодних деталей щодо змісту угоди він не оприлюднив. Іранська сторона також не підтвердила та не прокоментувала заявлені домовленості. Пізніше Трамп уточнив, що відкриття Ормузької протоки має відбутися у п’ятницю, 19 червня, після формального підписання мирної угоди.

Перед цим прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив у соцмережах, що між США та Іраном досягнуто мирної домовленості.

Нагадаємо,США атакували Іран у відповідь за збитий вертоліт.

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