Трамп має намір закликати американські оборонні компанії розгорнути виробництво зброї в Європі та Україні – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявив, що адміністрація розглядає можливість дозволити американським оборонним компаніям передавати ліцензії на виробництво озброєнь європейським та українським підприємствам. Ідеться про ініціативу, яка має допомогти подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, що критично важливі для України у відбитті російських ракетних атак.

Трамп зазначив журналістам: "Вони хотіли б це зробити, ми розглянемо це питання". Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на посадовців, обізнаних із переговорами, а також заяви лідерів на саміті "Групи семи" у Франції.

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В умовах виснаження американських арсеналів після попередніх військових операцій та обмежених темпів нарощування власного виробництва, у Вашингтоні вважають ліцензування потенційним швидким способом посилити оборонні спроможності союзників.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що питання видачі таких ліцензій детально обговорюється між учасниками переговорів. За його словами, йдеться про можливість передати виробничі права компаніям, які мають відповідні технологічні потужності в Європі та Україні.

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"Ми всі стикаємося з проблемою недостатніх обсягів виробництва, і її можна частково вирішити через ліцензування компаній із необхідними можливостями — як європейських, так і українських", — наголосив Мерц.

Президент Франції Еммануель Макрон також зазначив, що Трамп під час зустрічей підкреслював необхідність посилення ролі американської оборонної промисловості та збільшення постачання військового обладнання.

Водночас США традиційно жорстко контролюють експорт своїх військових технологій через міркування безпеки та захисту інтелектуальної власності. Попри це, частина озброєнь, зокрема системи Patriot, уже виробляється на території Німеччини.

Нагадаємо, Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

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