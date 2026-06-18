Трамп намерен призвать американские оборонные компании развернуть производство оружия в Европе и Украине – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация рассматривает возможность разрешить американским оборонным компаниям передавать лицензии на производство вооружений европейским и украинским предприятиям. Речь идет об инициативе, которая должна помочь преодолеть дефицит ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, критически важных для Украины в отражении российских ракетных атак.

Трамп отметил журналистам: "Они хотели бы это сделать, мы рассмотрим этот вопрос". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на должностных лиц, знающих переговоры, а также заявления лидеров на саммите "Группы семи" во Франции.

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В условиях истощения американских арсеналов после предварительных военных операций и ограниченных темпов наращивания собственного производства в Вашингтоне считают лицензирование потенциальным быстрым способом усилить оборонные возможности союзников.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что вопрос выдачи таких лицензий подробно обсуждается между участниками переговоров. По его словам, речь идет о возможности передать производственные права компаниям, обладающим соответствующими технологическими мощностями в Европе и Украине.

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"Мы все сталкиваемся с проблемой недостаточных объемов производства, и ее можно частично решить из-за лицензирования компаний с необходимыми возможностями - как европейских, так и украинских", - подчеркнул Мерц.

Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил, что Трамп в ходе встречи подчеркивал необходимость усиления роли американской оборонной промышленности и увеличения поставок военного оборудования.

В то же время США традиционно жестко контролируют экспорт своих военных технологий из-за соображений безопасности и защиты интеллектуальной собственности. Несмотря на это, часть вооружений, в частности, системы Patriot, уже производится на территории Германии.

Напомним, Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном и открытии Ормузского пролива.

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