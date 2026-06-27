Лечо по-болгарськи за 30 хвилин на зиму: простий рецепт

Лечо по-болгарськи відрізняється від класичного угорського рецепта більш насиченим ароматом і пряним смаком. Основу страви складають солодкий перець і томати, а особливого характеру їй надають духмяний і чорний перець, гвоздика та інші спеції.

Таке лечо можна подавати як самостійну закуску або як гарнір до м’ясних страв. Після підготовки овочів на його приготування знадобиться приблизно 30–35 хвилин. Про це пише Shuba.

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Секрети смачного лечо

Щоб страва вийшла яскравою та апетитною, варто використовувати перець різних кольорів — червоний, жовтий і зелений. Для томатної основи підійдуть стиглі помідори, які потрібно подрібнити блендером або пропустити через м’ясорубку до стану пюре.

Якщо хочеться зробити смак ще більш насиченим, наприкінці приготування можна додати кілька подрібнених зубчиків часнику. У рецепті використовується невелика кількість оцту, однак за бажання його можна не додавати, якщо плануєте готувати більш ніжний варіант лечо. Не варто відмовлятися від спецій: саме чорний і духмяний перець горошком, а також гвоздика створюють характерний болгарський смак.

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Інгредієнти

солодкий перець — 1 кг;

помідори — 1,5 кг;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 50 г;

духмяний перець — 3 горошини;

чорний перець — 3 горошини;

гвоздика — 2 бутони;

оцет 9% — 20 мл.

Як приготувати

Спочатку добре вимийте овочі. Перець очистьте від насіння та плодоніжок і наріжте смужками. Помідори подрібніть до однорідного пюре за допомогою блендера або м’ясорубки. Перелийте томатну масу в каструлю, додайте перець і доведіть до кипіння. Варіть на невеликому вогні близько 10 хвилин, періодично помішуючи. Після цього всипте сіль і цукор, додайте чорний і духмяний перець, а також гвоздику. Продовжуйте тушкувати ще 10 хвилин. Наприкінці влийте оцет, перемішайте і варіть ще 5–10 хвилин. Готове лечо має бути густим, без надлишку рідини. Якщо соус вийшов занадто рідким, залиште його на слабкому вогні ще на кілька хвилин, щоб випарувалася зайва волога.

Як закатати лечо

Банки ретельно вимийте та простерилізуйте, кришки прокип’ятіть кілька хвилин. Гаряче лечо розкладіть у підготовлені банки, герметично закрийте кришками, переверніть догори дном, укутайте рушником і залиште до повного охолодження. Зберігати заготовку рекомендується у прохолодному та темному місці.

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