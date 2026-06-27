Лечо по-болгарски за 30 минут на зиму: простой рецепт

Лечо по-болгарски отличается от классического венгерского рецепта более насыщенным ароматом и пряным вкусом. Основу блюда составляют сладкий перец и томаты, а особый характер ему придают ароматный и черный перец, гвоздика и другие специи.

Такое лечо можно подавать как самостоятельную закуску или как гарнир к мясным блюдам. После подготовки овощей к его приготовлению понадобится примерно 30–35 минут. Об этом пишет Shuba.

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Секреты вкусного лече

Чтобы блюдо получилось ярким и аппетитным, следует использовать перец разных цветов – красный, желтый и зеленый. Для томатного основания подойдут спелые помидоры, которые нужно измельчить блендером или пропустить через мясорубку до состояния пюре.

Если хочется сделать вкус еще насыщеннее, в конце приготовления можно добавить несколько измельченных зубчиков чеснока. В рецепте используется небольшое количество уксуса, однако при желании его можно не прибавлять, если планируете готовить более нежный вариант лечо. Не стоит отказываться от специй: черный и ароматный перец горошком, а также гвоздика создают характерный болгарский вкус.

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Ингредиенты

сладкий перец - 1 кг;

помидоры - 1,5 кг;

соль – 2 ст. л.;

сахар - 50 г;

душистый перец - 3 горошины;

черный перец - 3 горошины;

гвоздика – 2 бутона;

уксус 9% - 20 мл.

Как приготовить

Сначала хорошо вымойте овощи. Перец очистите от семян и плодоножек и порежьте полосками. Помидоры измельчите до однородного пюре с помощью блендера или мясорубки. Перелейте томатную массу в кастрюлю, добавьте перец и доведите до кипения. Варить на небольшом огне около 10 минут, периодически помешивая. После этого всыпьте соль и сахар, добавьте чёрный и ароматный перец, а также гвоздику. Продолжайте тушить еще 10 минут. В конце влейте уксус, перемешайте и варите еще 5–10 минут. Готовое лечо должно быть густым без избытка жидкости. Если соус получился слишком редким, оставьте его на слабом огне еще на несколько минут, чтобы испарилась излишняя влага.

Как закатать лечо

Банки тщательно вымойте и простерилизуйте, прокипятите крышки несколько минут. Горячее лечо разложите в подготовленные банки, герметично закройте крышками, переверните вверх дном, укутайте полотенцем и оставьте до полного охлаждения. Хранить заготовку рекомендуется в прохладном месте.

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