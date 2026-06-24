Викликали до ТЦК по телефону: чи законно це

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають право викликати військовозобов’язаних громадян, які перебувають на військовому обліку. Водночас такий виклик повинен здійснюватися виключно у встановленому законом порядку — через вручення повістки.

Як пояснюють юристи порталу "Юристи.UA", усні запрошення або виклики телефоном не мають юридичної сили і не створюють обов’язку для громадянина з’являтися до ТЦК. До юристів звернулася громадянка, яка розповіла про ситуацію з батьком. Чоловік раніше проходив військово-лікарську комісію, після чого його викликали до ТЦК, фактично доправили туди, але повістку при цьому не вручали. Згодом йому сказали прийти наступного дня. Уночі чоловікові стало зле — стався гіпертонічний криз, і його госпіталізували. Родина уточнює, чи є в такій ситуації обов’язок повторно з’являтися до ТЦК.

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Позиція юристів

Юрист Юрій Айвазян наголошує: обов’язок з’являтися до ТЦК виникає лише після належного вручення або надсилання повістки. "Йти до ТЦК потрібно лише за повісткою, оформленою та врученою відповідно до закону. Водночас із ввічливості можна повідомити, що особа перебуває на лікуванні і тимчасово не може прибути", — зазначив він.

Інший юрист Владислав Дерій підкреслив, що без повістки, врученої під підпис, юридичного обов’язку з’являтися до ТЦК немає. Юрист Вячеслав Кирда додав, що доцільно письмово поінформувати ТЦК про поважну причину відсутності, зокрема перебування на стаціонарному лікуванні.

Як має відбуватися виклик до ТЦК

Громадян, які перебувають на військовому обліку, викликають до територіальних центрів виключно повістками. Вони можуть бути різних типів — для уточнення облікових даних або для проходження військово-лікарської комісії.

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Обов’язкові реквізити повістки

У документі мають бути зазначені:

ПІБ та дата народження адресата

Назва ТЦК або відповідного органу

Мета виклику

Дата, час і місце явки

Дані посадової особи, яка видала повістку, її підпис і печатка (або КЕП у разі електронного документа)

Реєстраційний номер повістки

Роз’яснення наслідків неявки

Основним нормативним актом, який регулює питання мобілізації та військового обліку, залишається Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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