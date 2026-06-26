Громадяни якого віку не підлягають мобілізації в Україні: що відомо

В Україні під час дії воєнного стану триває загальна мобілізація, і одним із ключових критеріїв є вік військовозобов’язаних. Повістки можуть отримувати чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки.

Особи до 25 років зазвичай перебувають у статусі призовників і не підлягають мобілізації. Про це пише OBOZ.UA.

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Винятки можливі лише у випадках, передбачених законом — наприклад, якщо людина вже пройшла строкову службу або базову загальновійськову підготовку та набула статусу військовозобов’язаного. Після 25 років громадяни переходять у категорію військовозобов’язаних і можуть бути мобілізовані за умови відсутності відстрочки чи інших законних підстав.

Верхня вікова межа для більшості рядового, сержантського та старшинського складу становить 60 років. Після досягнення цього віку особу зазвичай знімають з військового обліку. Для окремих категорій, зокрема офіцерів, граничний вік може бути вищим. Жінки в Україні переважно не підлягають обов’язковій мобілізації, але можуть долучатися до служби добровільно або за окремими фаховими спеціальностями.

Питання мобілізації та військового обліку регулює Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відстрочку від призову може отримати кожен військовозобов’язаний, який підтвердить відповідні підстави. Подати документи можна через застосунок "Резерв+" або у ЦНАП.

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До основних категорій громадян, які мають право на відстрочку, належать: люди з інвалідністю; ті, хто здійснює постійний догляд за родичами або дітьми; батьки трьох і більше неповнолітніх дітей; опікуни недієздатних осіб; одинокі батьки; громадяни, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях; особи з тимчасовою непридатністю за станом здоров’я; працівники, які мають бронювання; студенти, аспіранти й докторанти денної або дуальної форми навчання; а також наукові та педагогічні працівники з достатнім навантаженням. Окремо відстрочка може надаватися й іншим категоріям, визначеним законодавством та підтвердженим офіційними документами.

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