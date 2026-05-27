'Україна нарощує дипломатичну та економічну присутність в Африці' — Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ посилює дипломатичну та економічну співпрацю з країнами Африки та розглядає континент як повноправного партнера на міжнародній арені. Він наголосив, що Україна прагне збільшити обсяги торгівлі з африканськими державами та перевищити довоєнний рівень товарообігу, який становив 6,7 мільярда доларів.

Про це повідомили у МЗС України. 26 травня Сибіга взяв участь у форумі "Україна – Африка: минуле, сучасне і майбутнє взаємин", який відбувся до Дня Африки в Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка.

За словами міністра, Україна активно розширює свою дипломатичну присутність на континенті. Протягом останніх років було відкрито вісім нових посольств, а загальна кількість українських дипломатичних місій в Африці зросла до 18.

Окрім цього, Київ планує відкрити нове посольство у Замбії та генеральне консульство в Кейптауні. Сибіга підкреслив, що Україна не сприймає Африку як територію для гуманітарної допомоги, а бачить її сильним і самостійним учасником глобальної політики.

За його словами, Україна готова пропонувати африканським країнам сучасні технологічні рішення та практичний досвід у різних сферах — від аграрного сектору до цифровізації та безпеки. Міністр окреслив три ключові напрями розвитку співпраці між Україною та Африкою.

Перший стосується продовольчої безпеки. Україна прагне перейти від ролі лише постачальника зерна до партнера, який допомагає розвивати агротехнології, модернізувати порти, залізничну інфраструктуру, дороги та енергетичні системи.

Другим напрямом є безпека та оборонні технології. Сибіга зазначив, що Україна має унікальний досвід протидії сучасним загрозам, отриманий під час війни, і готова ділитися знаннями щодо використання та нейтралізації дронів, систем радіоелектронної боротьби та кіберзахисту.

Третій напрям — цифровізація та освіта. Україна пропонує африканським партнерам готові рішення для цифрових державних сервісів на основі платформи "Дія", а також планує розвивати співпрацю між українськими та африканськими університетами для підготовки фахівців.

Також Сибіга повідомив, що Україна разом із партнерами працює над створенням регіонального кіберальянсу та центру моніторингу російського впливу й боротьби з дезінформацією.

За його словами, метою таких ініціатив є протидія інформаційним маніпуляціям та посилення цифрової безпеки у регіоні.

