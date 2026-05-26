Мають найнадійніші двигуни: рейтинг якісних японських автомобілів

Японські автовиробники вже багато років утримують репутацію лідерів у створенні надійних і довговічних двигунів. Чимало моторів відомих брендів здатні без серйозних поломок долати сотні тисяч і навіть мільйони кілометрів.

За умови регулярного обслуговування такі силові агрегати можуть працювати десятиліттями без капремонту. Про це повідомляє Top Speed.

Honda Accord

Одним із символів виняткової надійності вважають Honda Accord четвертого покоління 1990 року. Завдяки простій конструкції та невибагливому 2,2-літровому бензиновому двигуну окремі автомобілі цієї моделі здатні долати понад 1,6 мільйона кілометрів.

Фахівці зазначають, що регулярна заміна мастила й технічних рідин, а також помірний стиль водіння значно продовжують ресурс двигуна та зменшують ризик дорогого ремонту.

Lexus LS

Серед преміальних моделей особливо виділяється Lexus LS 460 2011 року. Саме четверте покоління цього седана отримало 4,6-літровий бензиновий V8 серії UR, який став основою для багатьох потужних моторів концерну Toyota.

Ці двигуни вже майже два десятиліття демонструють високу витривалість і стабільну роботу навіть за значних навантажень. Експерти вважають серії UZ та UR одними з найнадійніших V8 на ринку.

Toyota Camry

У сегменті масових седанів однією з найвитриваліших моделей називають Toyota Camry сьомого покоління 2014 року. Базовий 2,5-літровий чотирициліндровий мотор тривалий час залишався одним із найуспішніших і найнадійніших двигунів бренду.

Для тих, кому потрібна більша потужність, виробник також пропонував 3,5-літровий V6, який використовували і в преміальному Lexus ES 350.

Найнадійніші японські авто за версією експертів

На основі багаторічної експлуатації та оцінок фахівців сформували список японських автомобілів із найбільш витривалими двигунами:

Honda Accord 1990 року — 2,2 л бензин;

Lexus LS 460 2011 року — 4,6 л бензин;

Toyota Camry 2014 року — 2,5 л та 3,5 л бензин;

Lexus ES 2015 року — 2,5 л та 3,5 л бензин;

Honda Accord 2015 року — 2,4 л та 3,5 л бензин;

Acura TLX 2016 року — 2,4 л та 3,5 л бензин;

Toyota Prius 2015 року — 1,8 л гібрид;

Mazda 3 2019 року — 2,5 л бензин;

Subaru Outback 2024 року — 2,5 л та 2,4 л турбо;

Toyota Camry 2025 року — 2,5 л бензин/гібрид.

Експерти наголошують: навіть найнадійніший двигун потребує своєчасного технічного обслуговування. Саме регулярний догляд, якісне пальне та правильна експлуатація є ключовими факторами довговічності автомобіля.

