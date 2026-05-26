Обладают самыми надежными двигателями: рейтинг качественных японских автомобилей

Японские автопроизводители уже много лет удерживают репутацию лидеров в создании надежных и долговечных двигателей. Многие моторы известных брендов способны без серьезных поломок преодолевать сотни тысяч и даже миллионы километров.

При регулярном обслуживании такие силовые агрегаты могут работать десятилетиями без капремонта. Об этом сообщает Top Speed.

Honda Accord

Одним из символов исключительной надежности считается Honda Accord четвертого поколения 1990 года. Благодаря простой конструкции и неприхотливому 2,2-литровому бензиновому двигателю отдельные автомобили этой модели способны преодолевать более 1,6 миллиона километров.

Специалисты отмечают, что регулярная замена смазки и технических жидкостей, а также умеренный стиль вождения значительно продлевают ресурс двигателя и уменьшают риск дорогостоящего ремонта.

Lexus LS

Среди премиальных моделей особенно выделяется Lexus LS 460 в 2011 году. Самое четвёртое поколение этого седана получило 4,6-литровый бензиновый V8 серии UR, который стал основой для многих мощных моторов концерна Toyota.

Эти двигатели уже почти два десятилетия демонстрируют высокую выносливость и стабильную работу даже при больших нагрузках. Эксперты считают серии UZ и UR одними из самых надежных V8 на рынке.

Toyota Camry

В сегменте массовых седанов одной из самых выносливых моделей называют Toyota Camry седьмого поколения 2014 года. Базовый 2,5-литровый четырехцилиндровый мотор долго оставался одним из самых успешных и надежных двигателей бренда.

Для тех, кому нужна большая мощность, производитель предлагал также 3,5-литровый V6, который использовали и в премиальном Lexus ES 350.

Самые надежные японские авто по версии экспертов

На основе многолетней эксплуатации и оценок специалистов сформировали список японских автомобилей с наиболее выносливыми двигателями:

Honda Accord 1990 года – 2,2 л бензин;

Lexus LS 460 2011 года – 4,6 л бензин;

Toyota Camry 2014 года – 2,5 л и 3,5 л бензин;

Lexus ES 2015 года – 2,5 л и 3,5 л бензин;

Honda Accord 2015 года – 2,4 л и 3,5 л бензин;

Acura TLX 2016 года – 2,4 л и 3,5 л бензин;

Toyota Prius 2015 года – 1,8 л гибрид;

Mazda 3 2019 года – 2,5 л бензин;

Subaru Outback 2024 года – 2,5 л и 2,4 л турбо;

Toyota Camry 2025 года – 2,5 л бензин/гибрид.

Эксперты отмечают: даже самый надежный двигатель нуждается в своевременном техническом обслуживании. Именно регулярный уход, качественное горючее и правильная эксплуатация являются ключевыми факторами долговечности автомобиля.

