Какой будет пенсия при зарплате в 22 тысячи гривен
При официальной заработной плате на уровне 22 000 грн. ориентировочный размер будущей пенсии может составлять от 6 500 до 9 000 грн. Окончательная сумма зависит прежде всего от продолжительности страхового стажа.
Об этом сообщает ПФУ. В Украине размер пенсии определяется по индивидуальной формуле:
пенсия = средняя заработная плата × индивидуальный коэффициент зарплаты × коэффициент страхового стажа
Ориентировочные расчеты
Если предположить, что вся зарплата 22 000 грн. была официальной, а работодатель платил взносы в полном объеме, возможны следующие варианты:
- при 30 годах стажа — около 8 000–8 500 грн;
- при 35 годах стажа - около 9200-9500 грн;
- при стаже менее 25 лет - ориентировочно 6500-7500 грн.
Почему пенсия не равна зарплате
На конечную сумму влияют несколько факторов:
- усредненный показатель зарплаты: для расчета берут не одну зарплату, а среднюю за последние годы;
- коэффициент заработка: он показывает соотношение вашей зарплаты к средней по стране;
- ограничение формулы: даже при высокой зарплате пенсия не рассчитывается в соотношении 1:1.
Как проверить свои данные
Ознакомиться со страховым стажем, суммой взносов и произвести предварительный расчет пенсии можно онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
