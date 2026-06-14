Стаж 14 лет: какой будет пенсия

Имея 14 лет официального страхового стажа, граждане Украины не могут оформить классическую пенсию по возрасту. В то же время, это не означает, что человек пенсионного возраста останется без государственной поддержки — в таком случае предусмотрены альтернативные механизмы помощи.

В Пенсионном фонде Украины разъясняют, какие условия действуют и на какие выплаты можно рассчитывать. Украинское законодательство жестко привязывает право на пенсию к возрасту и количеству страхового стажа. По состоянию на 2026 год действуют следующие требования:

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в 60 лет необходимо не менее 33 лет стажа;

в 63 года - не менее 23 лет стажа;

в 65 лет – минимум 15 лет страхового стажа.

Поскольку 14 лет не достигают даже минимального порога для 65-летнего возраста, право на назначение стандартной пенсии в таком случае отсутствует. При этом требования к стажу для ухода на пенсию в 60 и 63 года продолжат постепенно расти до 2028 года, тогда как минимальный порог в 15 лет для 65-летних будет оставаться неизменным.

Важно, что в страховой стаж относят только те периоды работы, за которые уплачивался Единый социальный взнос (ЕСВ) в размере не ниже установленного государством минимума.

Социальная помощь вместо пенсии

Для лиц, достигших 65 лет, но не имеющих необходимых 15 лет стажа и не работающих официально, государство предусмотрело временную социальную помощь.

Размер этой выплаты определяется индивидуально: он равен разнице между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев. При этом установлен минимальный гарантированный уровень — выплата не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который составляет 2 595 гривен.

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Как назначается и просматривается помощь

Временная государственная помощь отличается от пенсии тем, что имеет ограниченный характер и действует только до момента, когда человек обретет право на полноценную пенсию.

Кроме того, ее размер регулярно пересматривается – каждые шесть месяцев органы социальной защиты проводят перерасчет. При этом учитываются изменения в материальном положении получателя и совокупный доход его семьи, поскольку выплата напрямую зависит от финансового положения семьи.

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