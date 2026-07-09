Следите за самочувствием: прогноз магнитных бурь на 9 июля

Геомагнитная активность может влиять не только на работу технических систем, но и на самочувствие людей. Во время магнитных бурь некоторые люди жалуются на головные боли, усталость, сонливость, перепады настроения и повышенный уровень стресса.

Уровень солнечной активности оценивают по планетарному К-индексу, измеряемому по шкале от 0 до 9. Показатель от 5 и выше свидетельствует о сильной магнитной буре. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

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9 июля прогнозируется геомагнитная активность с К-индексом 3,7. Это соответствует зеленому уровню и означает слабые магнитные возмущения, обычно не оказывающие значительного влияния на большинство людей. В то же время ученые напоминают, что прогнозы солнечной активности не окончательны. Информация обновляется каждые три часа, поэтому показатели могут изменяться в зависимости от процессов на Солнце.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря – это природное явление, возникающее после мощных солнечных вспышек и корональных выбросов массы. В этот момент Солнце излучает большие потоки заряженных частиц – протонов и электронов. Достигнув магнитосферы Земли, они взаимодействуют с ее магнитным полем, вызывая геомагнитные возмущения.

Для оценки интенсивности таких явлений используется планетарный К-индекс. Значения от 1 до 4 считаются незначительными и обычно проходят незаметно. Если показатель достигает 5 и более, буря классифицируется как сильная и может влиять на самочувствие людей, так и на работу отдельных технических систем.

Во время мощных магнитных бурь возможны кратковременные перебои в функционировании спутниковой связи, навигационных систем, радиосвязи и мобильных сетей. Если геомагнитная активность достигает К-индекса 7-8, в высоких широтах можно наблюдать полярное сияние.

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Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Из-за изменения атмосферного давления и геомагнитного поля отдельные люди могут чувствовать:

головные боли;

усталость и слабость;

сонливость или бессонница;

снижение концентрации внимания;

раздражительность и перепады настроения;

общее ухудшение самочувствия.

Научных доказательств того, что магнитные бури одинаково влияют на всех людей, нет, однако многие метеочувствительные лица сообщают о подобных симптомах именно в периоды повышенной солнечной активности.

Как поддержать организм в дни повышенной геомагнитной активности

Чтобы легче перенести возможное воздействие магнитных бурь, врачи рекомендуют:

соблюдать режим сна и отдыха;

сбалансированно питаться и отказаться от чрезмерно жирной, острой и соленой пищи;

ограничить употребление алкоголя и кофе;

поддерживать водный баланс, пить больше чистой воды или травяных чаев;

регулярно гулять на свежем воздухе, избегая длительного пребывания под прямыми солнечными лучами;

не перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками, предпочитая легкую активность;

избегать стрессовых ситуаций и эмоционального перенапряжения;

людям с хроническими заболеваниями внимательно следить за самочувствием и при необходимости иметь при себе необходимые лекарства;

утром принимать контрастный душ, а вечером – теплую ванну для расслабления.

Специалисты также советуют следить за обновлением прогнозов, ведь уровень солнечной активности может изменяться в течение суток.

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