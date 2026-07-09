Следите за самочувствием: прогноз магнитных бурь на 9 июля
Геомагнитная активность может влиять не только на работу технических систем, но и на самочувствие людей. Во время магнитных бурь некоторые люди жалуются на головные боли, усталость, сонливость, перепады настроения и повышенный уровень стресса.
Уровень солнечной активности оценивают по планетарному К-индексу, измеряемому по шкале от 0 до 9. Показатель от 5 и выше свидетельствует о сильной магнитной буре. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.
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9 июля прогнозируется геомагнитная активность с К-индексом 3,7. Это соответствует зеленому уровню и означает слабые магнитные возмущения, обычно не оказывающие значительного влияния на большинство людей. В то же время ученые напоминают, что прогнозы солнечной активности не окончательны. Информация обновляется каждые три часа, поэтому показатели могут изменяться в зависимости от процессов на Солнце.
Что такое магнитная буря
Магнитная буря – это природное явление, возникающее после мощных солнечных вспышек и корональных выбросов массы. В этот момент Солнце излучает большие потоки заряженных частиц – протонов и электронов. Достигнув магнитосферы Земли, они взаимодействуют с ее магнитным полем, вызывая геомагнитные возмущения.
Для оценки интенсивности таких явлений используется планетарный К-индекс. Значения от 1 до 4 считаются незначительными и обычно проходят незаметно. Если показатель достигает 5 и более, буря классифицируется как сильная и может влиять на самочувствие людей, так и на работу отдельных технических систем.
Во время мощных магнитных бурь возможны кратковременные перебои в функционировании спутниковой связи, навигационных систем, радиосвязи и мобильных сетей. Если геомагнитная активность достигает К-индекса 7-8, в высоких широтах можно наблюдать полярное сияние.
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Как магнитные бури могут влиять на самочувствие
Из-за изменения атмосферного давления и геомагнитного поля отдельные люди могут чувствовать:
- головные боли;
- усталость и слабость;
- сонливость или бессонница;
- снижение концентрации внимания;
- раздражительность и перепады настроения;
- общее ухудшение самочувствия.
Научных доказательств того, что магнитные бури одинаково влияют на всех людей, нет, однако многие метеочувствительные лица сообщают о подобных симптомах именно в периоды повышенной солнечной активности.
Как поддержать организм в дни повышенной геомагнитной активности
Чтобы легче перенести возможное воздействие магнитных бурь, врачи рекомендуют:
- соблюдать режим сна и отдыха;
- сбалансированно питаться и отказаться от чрезмерно жирной, острой и соленой пищи;
- ограничить употребление алкоголя и кофе;
- поддерживать водный баланс, пить больше чистой воды или травяных чаев;
- регулярно гулять на свежем воздухе, избегая длительного пребывания под прямыми солнечными лучами;
- не перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками, предпочитая легкую активность;
- избегать стрессовых ситуаций и эмоционального перенапряжения;
- людям с хроническими заболеваниями внимательно следить за самочувствием и при необходимости иметь при себе необходимые лекарства;
- утром принимать контрастный душ, а вечером – теплую ванну для расслабления.
Специалисты также советуют следить за обновлением прогнозов, ведь уровень солнечной активности может изменяться в течение суток.
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