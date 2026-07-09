Незабываемый вкус: рецепт маринованных огурцов с горчицей на зиму

Маринованные огурцы с семенами горчицы – отличный вариант домашней консервации, отличающийся насыщенным вкусом и приятным ароматом. Именно горчица придает заготовке особую пикантность, а по желанию рецепт можно дополнить свежим укропом, кусочками перца чили, зернами кориандра или тмина.

Такие огурцы прекрасно сочетаются с самыми разнообразными блюдами – картофельным пюре, мясом, запеченным картофелем или салатами. Особенно удачно они пробуют в картофельном салате, добавляя ему характерную кисло-пряную нотку. Об этом пишет Shuba.

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Этот способ маринования подходит не только огурцам. По такому же принципу можно заготовить морковь, лук, редис, свеклу или цветную капусту.

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Ингредиенты:

огурцы – 1 кг;

семена горчицы - 20 г;

листья смородины – 4 шт.;

листья вишни – 4 шт.;

лавровый лист – 2 шт.;

черный перец горошком – 8 шт.;

корень хрена – 20 г;

уксус - 20 мл;

сахар - 50 г;

соль - 30 г.

Способ приготовления

Шаг 1. Листья смородины, вишни, лавровый лист и корень хрена тщательно промойте, после чего обдайте кипятком. Выложите все на дно предварительно простерилизованной банки, добавив горошины черного перца.

Шаг 2. Огурцы хорошо вымойте и плотно положите в банку. Залейте их крутым кипятком, оставьте на 10 минут, после чего слейте воду. Повторите процедуру еще раз.

Для маринада налейте в кастрюлю 1,5 литра воды, добавьте соль, сахар, уксус и семена горчицы. Доведите смесь до кипения и проварите 2–3 минуты.

Шаг 4. Слейте воду из огурцов, залейте их горячим маринадом и сразу закатайте герметично стерилизованными крышками. После этого переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного охлаждения. Такие огурцы хорошо сохраняются в течение зимы и остаются хрустящими и ароматными.

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