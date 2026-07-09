Незабутній смак: рецепт маринованих огірків з гірчицею на зиму

Мариновані огірки з насінням гірчиці — чудовий варіант домашньої консервації, який вирізняється насиченим смаком і приємним ароматом. Саме гірчиця надає заготівлі особливої пікантності, а за бажанням рецепт можна доповнити свіжим кропом, шматочками перцю чилі, зернами коріандру або кмину.

Такі огірки чудово поєднуються з найрізноманітнішими стравами — картопляним пюре, м'ясом, запеченою картоплею чи салатами. Особливо вдало вони смакують у картопляному салаті, додаючи йому характерної кисло-пряної нотки. Про це пише Shuba.

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Цей спосіб маринування підходить не лише для огірків. За таким самим принципом можна заготовити моркву, цибулю, редис, буряк або цвітну капусту.

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Інгредієнти:

огірки — 1 кг;

насіння гірчиці — 20 г;

листя смородини — 4 шт.;

листя вишні — 4 шт.;

лавровий лист — 2 шт.;

чорний перець горошком — 8 шт.;

корінь хрону — 20 г;

оцет — 20 мл;

цукор — 50 г;

сіль — 30 г.

Спосіб приготування

Крок 1. Листя смородини, вишні, лавровий лист і корінь хрону ретельно промийте, після чого обдайте окропом. Викладіть усе на дно попередньо простерилізованої банки, додавши горошини чорного перцю.

Крок 2. Огірки добре вимийте та щільно складіть у банку. Залийте їх окропом, залиште на 10 хвилин, після чого злийте воду. Повторіть цю процедуру ще раз.

Крок 3. Для маринаду налийте в каструлю 1,5 літра води, додайте сіль, цукор, оцет і насіння гірчиці. Доведіть суміш до кипіння та проваріть 2–3 хвилини.

Крок 4. Злийте воду з огірків, залийте їх гарячим маринадом і відразу герметично закатайте стерилізованими кришками. Після цього переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження. Такі огірки добре зберігаються протягом зими й залишаються хрусткими та ароматними.

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