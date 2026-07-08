Кто имеет право на 100% скидку на оплату коммунальных услуг

В 2026 году украинцы и дальше могут воспользоваться государственными льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг. В зависимости от категории получателя государство компенсирует от 25% до 100% расходов на коммуналку. Для части граждан помощь оказывается независимо от уровня доходов, тогда как другим право на льготу определяется с учетом финансового положения семьи.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Кто получает льготы вне зависимости от дохода

Для отдельных категорий граждан доходы не влияют на право получать компенсацию. В частности:

100% стоимости жилищно-коммунальных услуг возмещается лицам с инвалидностью в результате войны I, II и III групп, а также участникам боевых действий Второй мировой войны, достигшим 85-летнего возраста;

75% скидка предоставляется участникам боевых действий и пострадавшим участникам Революции Достоинства;

50% компенсации предусмотрено для членов семей погибших или умерших ветеранов войны, а также семей павших Защитников и Защитниц Украины.

Льготы распространяются не только на оплату коммунальных услуг, но и приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива.

Когда учитывается доход семьи

Для остальных категорий людей право на льготу зависит от среднемесячного дохода домохозяйства. Одним из главных условий является то, что доход на одного члена семьи не должен превышать установленного показателя, дающего право на налоговую социальную льготу.

В 2026 году этот лимит составляет 4240 гривен на одного человека. Именно по этому критерию определяется возможность получения государственной поддержки.

Кто из членов семьи может пользоваться льготами

Государственная компенсация может предоставляться не только самому льготнику, но и членам его семьи, проживающим вместе с ним. В этот список входят:

дети младше 18 лет;

муж или жена;

нетрудоспособные родители;

лица, находящиеся на попечении или попечительстве;

холостые совершеннолетние дети с инвалидностью;

лицо, осуществляющее уход за человеком с инвалидностью в результате войны I группы.

Льготы применяются к оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг управления многоквартирным домом, абонентского обслуживания и других платежей, определенных законодательством.

Для оплаты отопления перерасчет компенсации за тепло, природный газ и электроэнергию, используемую для обогрева жилья, осуществляется дважды в год - в апреле и октябре.

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Как оформить льготу

Чтобы воспользоваться государственной поддержкой, необходимо внести в Реестр лиц, имеющих право на льготы, и подать соответствующее заявление.

Сделать это можно несколькими способами:

прислать документы по почте в Пенсионный фонд Украины;

подать заявление через электронный портал ПФУ;

обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАПа или к уполномоченным представителям местного сообщества.

Если после оформления льготы изменяются состав семьи, статус льготника, перечень коммунальных услуг или управляющий домом, об этом необходимо уведомить Пенсионный фонд в течение 30 календарных дней и подать обновленное заявление.

В ПФУ также напоминают, что после изменения тарифов на отдельные коммунальные услуги, размер государственной помощи может быть пересмотрен в соответствии с действующим законодательством.

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