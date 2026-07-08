Хто має право на 100% знижку на оплату комунальних послуг

У 2026 році українці й надалі можуть скористатися державними пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Залежно від категорії одержувача держава компенсує від 25% до 100% витрат на комуналку. Для частини громадян допомога надається незалежно від рівня доходів, тоді як для інших право на пільгу визначається з урахуванням фінансового стану сім'ї.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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Хто отримує пільги незалежно від доходу

Для окремих категорій громадян доходи не впливають на право отримувати компенсацію. Зокрема:

100% вартості житлово-комунальних послуг відшкодовується особам з інвалідністю внаслідок війни I, II та III груп, а також учасникам бойових дій Другої світової війни, які досягли 85-річного віку;

75% знижка надається учасникам бойових дій і постраждалим учасникам Революції Гідності;

50% компенсації передбачено для членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни, а також родин полеглих Захисників і Захисниць України.

Пільги поширюються не лише на оплату комунальних послуг, а й на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива.

Коли враховується дохід сім'ї

Для інших категорій громадян право на пільгу залежить від середньомісячного доходу домогосподарства. Однією з головних умов є те, що дохід на одного члена сім'ї не повинен перевищувати встановлений показник, який дає право на податкову соціальну пільгу.

У 2026 році цей ліміт становить 4 240 гривень на одну особу. Саме за цим критерієм визначається можливість отримання державної підтримки.

Хто із членів сім'ї може користуватися пільгами

Державна компенсація може надаватися не лише самому пільговику, а й членам його родини, які проживають разом із ним. До цього переліку входять:

діти віком до 18 років;

чоловік або дружина;

непрацездатні батьки;

особи, які перебувають під опікою чи піклуванням;

неодружені повнолітні діти з інвалідністю;

особа, яка здійснює догляд за людиною з інвалідністю внаслідок війни I групи.

Пільги застосовуються до оплати житлово-комунальних послуг, послуг з управління багатоквартирним будинком, абонентського обслуговування та інших платежів, визначених законодавством.

Для оплати опалення перерахунок компенсації за тепло, природний газ та електроенергію, що використовується для обігріву житла, здійснюється двічі на рік — у квітні та жовтні.

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Як оформити пільгу

Щоб скористатися державною підтримкою, необхідно бути внесеним до Реєстру осіб, які мають право на пільги, та подати відповідну заяву.

Зробити це можна кількома способами:

надіслати документи поштою до Пенсійного фонду України;

подати заяву через електронний портал ПФУ;

звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду, ЦНАПу або до уповноважених представників місцевої громади.

Якщо після оформлення пільги змінюються склад сім'ї, статус пільговика, перелік комунальних послуг або управитель будинку, про це необхідно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 календарних днів та подати оновлену заяву.

У ПФУ також нагадують, що після зміни тарифів на окремі комунальні послуги розмір державної допомоги може бути переглянутий відповідно до чинного законодавства.

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