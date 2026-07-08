Может наблюдаться слабость: прогноз магнитных бурь на 8 июля.

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, из-за чего некоторые люди испытывают головные боли, усталость, сонливость или повышенный уровень стресса. Прогноз геомагнитной активности на ближайшие два дня обнародовал Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Интенсивность магнитных бур определяют по планетарному К-индексу, измеряемому по шкале от 0 до 9. Если показатель достигает 5 и более, геомагнитное возмущение считается сильным. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Главные истории дня

В среду, 8 июля, ситуация изменится. Ожидается повышение солнечной активности к К-индексу 5,1, что соответствует красному уровню. Такая магнитная буря считается сильной и может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей. В то же время специалисты напоминают, что прогнозы геомагнитной активности могут изменяться. Данные обновляются каждые три часа, поэтому следует следить за актуальной информацией.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря возникает из-за мощных вспышек и выбросов плазмы на Солнце. Во время этих процессов в космос высвобождаются заряженные частицы – протоны и электроны. Достигнув магнитосферы Земли, они взаимодействуют с ней, вызывая геомагнитные возмущения.

Для оценки силы таких явлений используют К-индекс. Значения от 1 до 4 считаются слабыми и обычно проходят незаметно. Если показатель превышает 5, то буря классифицируется как сильная. При интенсивных геомагнитных возмущениях возможны перебои в работе спутниковой связи, радиосистем, GPS и другой электроники. При К-индексе 7-8 в некоторых регионах можно наблюдать полярное сияние.

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Как магнитные бури влияют на самочувствие

Из-за изменения атмосферного давления отдельные люди могут ощущать головную боль, слабость, усталость, раздражительность или нарушение сна. Специального лечения от воздействия магнитных бурь не существует, однако при необходимости можно облегчить симптомы с помощью привычных лекарственных средств, рекомендованных врачом.

Как поддержать организм во время магнитной бури

Специалисты советуют придерживаться простых рекомендаций:

высыпаться и поддерживать обычный режим дня;

сбалансированно питаться;

ограничить употребление жирной, соленой и острой пищи, алкоголя и кофе;

пить достаточное количество воды и травяных чаев;

больше гулять на свежем воздухе, избегая длительного пребывания под прямыми солнечными лучами;

поддерживать умеренную физическую активность;

избегать стрессовых ситуаций и эмоциональной перегрузки;

людям с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства;

контрастный душ утром поможет взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться.

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