Полчаса и готово: быстрый рецепт ароматного абрикосового варенья на зиму

Абрикосовое варенье – одна из самых любимых летних заготовок, которая зимой напоминает о солнечном сезоне. Оно выходит густым, с красивым янтарным оттенком и насыщенным ароматом спелых фруктов. Секрет рецепта – в нескольких непродолжительных этапах варки, благодаря которым половинки абрикосов сохраняют форму, а сироп становится прозрачным и тягучим.

Такое варенье прекрасно подходит к чаю, блинам, сырникам или домашней выпечке. Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Ингредиенты

абрикосы - 1 кг;

сахар - 750 г;

лимонная кислота – 1 ч. л. без горки.

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Способ приготовления

Сначала тщательно вымойте абрикосы, разделите их пополам и удалите косточки. Переложите плоды в кастрюлю, засыпьте сахаром и оставьте примерно на 10–15 минут, чтобы они пустили сок. После этого поставьте кастрюлю на небольшой огонь, доведите до кипения массу, добавьте лимонную кислоту и варите около пяти минут. Снимите варенье с плиты и дайте ему полностью остыть. Повторите этот процесс еще дважды: каждый раз доводите варенье до кипения, проваривайте 5 минут и оставляйте охлаждаться. Именно такая технология помогает сохранить целые кусочки фруктов и сделать густым сироп. После третьего кипения сразу разлейте горячее варенье в предварительно стерилизованные банки и герметично закройте крышками. В результате вы получите ароматное абрикосовое варенье с целыми половинками плодов и прозрачным густым сиропом, которое будет отлично храниться до зимы и станет вкусным дополнением к домашним десертам.

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