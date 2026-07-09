Слідкуйте за самопочуттям: прогноз магнітних бур на 9 липня

Геомагнітна активність може впливати не лише на роботу технічних систем, а й на самопочуття людей. Під час магнітних бур деякі люди скаржаться на головний біль, втому, сонливість, перепади настрою та підвищений рівень стресу.

Рівень сонячної активності оцінюють за планетарним К-індексом, який вимірюється за шкалою від 0 до 9. Показник від 5 і вище свідчить про сильну магнітну бурю. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

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9 липня прогнозується геомагнітна активність із К-індексом 3,7. Це відповідає зеленому рівню та означає слабкі магнітні збурення, які зазвичай не мають значного впливу на більшість людей. Водночас науковці нагадують, що прогнози сонячної активності не є остаточними. Інформація оновлюється кожні три години, тому показники можуть змінюватися залежно від процесів на Сонці.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це природне явище, яке виникає після потужних сонячних спалахів і корональних викидів маси. У цей момент Сонце випромінює великі потоки заряджених частинок — протонів та електронів. Досягнувши магнітосфери Землі, вони взаємодіють із її магнітним полем, викликаючи геомагнітні збурення.

Для оцінки інтенсивності таких явищ використовується планетарний К-індекс. Значення від 1 до 4 вважаються незначними й зазвичай проходять непомітно. Якщо показник досягає 5 і більше, буря класифікується як сильна та може впливати як на самопочуття людей, так і на роботу окремих технічних систем.

Під час потужних магнітних бур можливі короткочасні перебої у функціонуванні супутникового зв'язку, навігаційних систем, радіозв'язку та мобільних мереж. Якщо геомагнітна активність досягає К-індексу 7–8, у високих широтах можна спостерігати полярне сяйво.

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Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Через зміни атмосферного тиску та геомагнітного поля окремі люди можуть відчувати:

головний біль;

втому та слабкість;

сонливість або безсоння;

зниження концентрації уваги;

дратівливість і перепади настрою;

загальне погіршення самопочуття.

Наукових доказів того, що магнітні бурі однаково впливають на всіх людей, немає, однак багато метеочутливих осіб повідомляють про подібні симптоми саме в періоди підвищеної сонячної активності.

Як підтримати організм у дні підвищеної геомагнітної активності

Щоб легше перенести можливий вплив магнітних бур, лікарі рекомендують:

дотримуватися режиму сну та відпочинку;

збалансовано харчуватися й відмовитися від надмірно жирної, гострої та солоної їжі;

обмежити вживання алкоголю та кави;

підтримувати водний баланс, пити більше чистої води або трав'яних чаїв;

регулярно гуляти на свіжому повітрі, уникаючи тривалого перебування під прямими сонячними променями;

не перевантажувати організм надмірними фізичними навантаженнями, віддаючи перевагу легкій активності;

уникати стресових ситуацій та емоційного перенапруження;

людям із хронічними захворюваннями уважно стежити за самопочуттям і за потреби мати при собі необхідні ліки;

вранці приймати контрастний душ, а ввечері — теплу ванну для розслаблення.

Фахівці також радять стежити за оновленнями прогнозів, адже рівень сонячної активності може змінюватися протягом доби.

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