В Україні впала ціна на основний інгредієнт борщу: скільки коштує

Після кількох тижнів зростання цін білоголова капуста в Україні почала дешевшати. Причиною стали збільшення пропозиції нового врожаю та стриманий попит з боку покупців.

Наразі виробники реалізують овоч за ціною 13–22 грн за кілограм, що в середньому на 16% менше, ніж тиждень тому. Про це пише EastFruit.

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За словами експертів, на ринку з'явилося більше капусти середніх сортів, оскільки більшість господарств уже розпочала її масове збирання. Одночасно попит залишається невисоким, що змушує виробників переглядати ціни у бік зниження.

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Як зазначають учасники ринку, оптові компанії та торговельні мережі наразі закуповують продукцію невеликими партіями, орієнтуючись лише на поточний попит. Причиною цього є невисока активність споживачів, через що великі запаси формувати поки не поспішають.

Попри нинішнє здешевлення, білоголова капуста все ще коштує дорожче, ніж торік. За даними аналітиків, середня ціна овочу залишається приблизно на 20% вищою, ніж на початку липня 2025 року.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

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