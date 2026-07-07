В Украине упала цена на основной ингредиент борща: сколько стоит

После нескольких недель рост цен белокочанная капуста в Украине начала дешеветь. Причиной стали увеличение предложения нового урожая и сдержанный спрос покупателей.

Сейчас производители реализуют овощ по цене 13–22 грн за килограмм, что в среднем на 16% меньше недели назад. Об этом пишет EastFruit.

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По словам экспертов, на рынке появилось больше капусты средних сортов, поскольку большинство хозяйств уже приступило к ее массовому сбору. Сразу спрос остается низким, что принуждает производителей пересматривать цены в сторону понижения.

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Как отмечают участники рынка, оптовые компании и торговые сети закупают продукцию небольшими партиями, ориентируясь только на текущий спрос. Причиной тому является невысокая активность потребителей, из-за чего большие запасы формировать пока не спешат.

Несмотря на нынешнее удешевление, белокочанная капуста все еще стоит дороже, чем в прошлом. По данным аналитиков, средняя цена овоща остается примерно на 20% выше, чем в начале июля 2025 года.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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