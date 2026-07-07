Ракети атакували Бєлгород: у місті перебої зі світлом, спалахнули пожежі (фото, відео)

У ніч проти 7 липня в російському Бєлгороді та Бєлгородській області пролунала серія потужних вибухів. Після цього в окремих районах міста зникли електро- та водопостачання.

Місцева влада заявила про ракетний удар, пошкодження інфраструктури та пожежі. Про це повідомляють ASTRA, тимчасово виконуючий обов'язків губернатора Олександр Шуваєв, Exilenova+.

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За словами Шуваєва, внаслідок атаки було пошкоджено один із об'єктів у Бєлгороді, а також енергетичну інфраструктуру. Він також повідомив про одного загиблого та трьох постраждалих.

"У Бєлгороді на одному з об'єктів виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники. Також знову зазнала пошкоджень енергетична інфраструктура, через що в окремих районах міста та кількох муніципалітетах спостерігаються перебої з електро- і водопостачанням", — заявив Шуваєв.

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За інформацією моніторингових ресурсів, одним із об'єктів, що зазнав удару, могло стати Бєлгородське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів (ЛВУМГ), де після вибухів виникла пожежа.

Бєлгородське ЛВУМГ є філією компанії "Газпром трансгаз Москва", яка входить до структури ПАТ "Газпром". Підприємство забезпечує експлуатацію магістральних газопроводів у Бєлгородській області та відповідає за постачання природного газу споживачам регіону.

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