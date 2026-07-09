Частину українців зобовʼязали терміново стати на військовий облік: кого це стосується

Юнаки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік до 31 липня. Зробити це можна дистанційно через застосунок "Резерв+", не відвідуючи територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє Міністерство оборони України. У відомстві зазначили, що онлайн-реєстрація значно спрощує процедуру, адже дозволяє уникнути черг і зайвої паперової тяганини.

Головні історії дня

Водночас у Міноборони наголосили, що можливість дистанційної постановки на військовий облік діятиме лише до 31 липня. Уже з 1 серпня пройти цю процедуру можна буде виключно під час особистого звернення до ТЦК та СП.

Читайте також: Як перевірити наявність штрафа від ТЦК: пояснення юриста

Як стати на військовий облік через "Резерв+"

Для оформлення необхідно:

встановити або оновити застосунок "Резерв+";

пройти авторизацію за допомогою BankID;

обрати функцію "Стати на облік";

перевірити правильність особистих даних;

підтвердити заявку, натиснувши відповідну кнопку;

дочекатися автоматичного опрацювання запиту системою.

Після завершення процедури користувач отримає цифровий ідентифікатор Reserve ID, а його статус у застосунку зміниться на "Призовник". У Міністерстві оборони окремо підкреслили, що постановка на військовий облік не означає автоматичного призову на військову службу.

Військово-обліковий документ необхідний у багатьох життєвих ситуаціях, зокрема під час вступу до закладів освіти, офіційного працевлаштування, оформлення документів та отримання низки державних послуг.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов можуть скасувати статус УБД.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!