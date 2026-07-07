Слідкуйте за самопочуттям: прогноз магнітних бур на 7 липня

Магнітні бурі можуть позначатися на самопочутті людей, оскільки впливають на атмосферний тиск. У дні підвищеної геомагнітної активності деякі люди скаржаться на головний біль, втому, дратівливість і загальне погіршення самопочуття.

У вівторок, 7 липня, очікується низька сонячна активність. Прогнозований К-індекс становить 1,7, що відповідає зеленому рівню та слабкій магнітній бурі. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

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Аналогічна ситуація прогнозується і в середу, 8 липня. Геомагнітна активність також залишатиметься на рівні К-індексу 1,7, тому суттєвого впливу на більшість людей не очікується. Водночас фахівці нагадують, що прогноз може змінюватися, адже дані про сонячну активність оновлюються кожні три години. Саме тому варто стежити за актуальною інформацією.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря виникає внаслідок спалахів і викидів на Сонці, під час яких у космос потрапляє велика кількість заряджених частинок. Досягнувши магнітосфери Землі, вони взаємодіють із нею, спричиняючи геомагнітні збурення.

Для оцінки їхньої сили використовують К-індекс. Показники від 1 до 4 вважаються слабкими й зазвичай майже не відчуваються. Якщо ж індекс перевищує 5, буря належить до сильних і може впливати не лише на самопочуття людей, а й на роботу засобів зв'язку, супутникових систем, радіочастот і навігаційного обладнання. За К-індексу 7–8 у деяких регіонах Землі можливе спостереження полярного сяйва.

Як магнітні бурі впливають на організм

У періоди геомагнітної активності частина людей може відчувати головний біль, сонливість, слабкість, підвищену втому або емоційну напругу. Найчастіше такі симптоми виникають у метеочутливих людей і тих, хто має хронічні захворювання.

Спеціального лікування від впливу магнітних бур не існує, однак полегшити стан симптоматична терапія за рекомендацією лікаря.

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Як підтримати організм

У дні магнітних бур рекомендується дотримуватися режиму сну, збалансовано харчуватися та пити достатню кількість води. Варто обмежити вживання алкоголю, жирної, гострої та надто солоної їжі, а також зменшити кількість кави.

Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, легкі фізичні навантаження та уникнення стресових ситуацій. Людям із хронічними захворюваннями радять більше відпочивати та своєчасно приймати призначені лікарем препарати. Контрастний душ зранку допоможе підбадьоритися, а тепла ванна ввечері — розслабитися після насиченого дня.

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