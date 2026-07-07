Следите за самочувствием: прогноз магнитных бурь на 7 июля
Магнитные бури могут сказываться на самочувствии людей, поскольку оказывают влияние на атмосферное давление. В дни повышенной геомагнитной активности некоторые люди жалуются на головные боли, усталость, раздражительность и общее ухудшение самочувствия.
Во вторник 7 июля ожидается низкая солнечная активность. Прогнозируемый К-индекс составляет 1,7, что соответствует зеленому уровню и слабой магнитной буре. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.
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Аналогичная ситуация прогнозируется и в среду, 8 июля. Геомагнитная активность будет оставаться на уровне К-индекса 1,7, поэтому существенного влияния на большинство людей не ожидается. В то же время, специалисты напоминают, что прогноз может изменяться, ведь данные о солнечной активности обновляются каждые три часа. Именно поэтому следует следить за актуальной информацией.
Что такое магнитная буря
Магнитная буря возникает из-за вспышек и выбросов на Солнце, во время которых в космос попадает большое количество заряженных частиц. Достигнув магнитосферы Земли, они взаимодействуют с ней, вызывая геомагнитные возмущения.
Для оценки их силы используют К-индекс. Показатели от 1 до 4 считаются слабыми и обычно почти не ощущаются. Если же индекс превышает 5, буря относится к сильным и может влиять не только на самочувствие людей, но и на работу средств связи, спутниковых систем, радиочастот и навигационного оборудования. При К-индексе 7–8 в некоторых регионах Земли возможно наблюдение полярного сияния.
Как магнитные бури влияют на организм
В периоды геомагнитной активности часть людей может испытывать головную боль, сонливость, слабость, повышенное утомление или эмоциональное напряжение. Чаще всего такие симптомы возникают у метеочувствительных людей и имеющих хронические заболевания.
Специального лечения от воздействия магнитных бурь не существует, однако облегчить состояние симптоматической терапии по рекомендации врача.
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Как поддержать организм
В дни магнитных бурь рекомендуется соблюдать режим сна, сбалансированно питаться и пить достаточное количество воды. Следует ограничить употребление алкоголя, жирной, острой и слишком соленой пищи, а также уменьшить количество кофе.
Полезны будут прогулки на свежем воздухе, легкие физические нагрузки и избегание стрессовых ситуаций. Людям с хроническими заболеваниями советуют больше отдыхать и принимать назначенные врачом препараты. Контрастный душ утром поможет взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться после насыщенного дня.
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