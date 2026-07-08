В Україні дорожчає популярна сезонна ягода: скільки коштує

Сезон української лохини у 2026 році розпочався без затримок, однак через менший урожай та обмежену пропозицію ціни на ягоду суттєво зросли. На гуртовому ринку кілограм лохини продають по 380–450 гривень, тоді як у супермаркетах її вартість подекуди перевищує 800 гривень за кілограм. У середньому на старті сезону ціни вже на 27% вищі, ніж рік тому.

Про це повідомляють аналітики EastFruit. За їхніми даними, українські виробники розпочали збір перших партій ягоди приблизно в ті ж терміни, що й торік, однак цьогорічна цінова ситуація суттєво відрізняється.

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Експерти зазначають, що нинішні стартові ціни стали одними з найвищих за останні роки. Головною причиною подорожчання стало скорочення пропозиції. Через несприятливі погодні умови під час дозрівання врожаю багато господарств зібрали менше ягід, ніж очікували.

Попри це, попит на українську лохину залишається стабільно високим. З початком літа ягода традиційно користується великою популярністю серед покупців, тому перші партії швидко знаходять своїх споживачів навіть за підвищеними цінами. За оцінками аналітиків, наразі середня вартість лохини приблизно на 27% перевищує показники початку сезону 2025 року.

Водночас фахівці прогнозують, що вже найближчими тижнями ситуація може змінитися. Очікується, що зі збільшенням обсягів збору врожаю українські господарства активніше постачатимуть ягоду на ринок. Якщо пропозиція зростатиме, це може сприяти поступовому зниженню цін, хоча багато залежатиме від попиту та темпів збору.

Наразі ж покупцям доводиться платити за перші партії значно більше, ніж торік. Виробники водночас зазначають, що інтерес до української лохини залишається високим.

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За даними моніторингу OBOZ.UA, у великих мережах супермаркетів лохина продається невеликими упаковками по 125 грамів:

Auchan — 109 грн за 125 г (приблизно 872 грн/кг);

Novus — 89,99 грн за 125 г (близько 720 грн/кг);

Сільпо — 109 грн за 125 г (приблизно 872 грн/кг).

На оптово-роздрібних ринках ціни помітно нижчі. Зокрема, на львівському ринку "Шувар" середня вартість ягоди становить 320 грн/кг. Така ж середня ціна зафіксована і на київському ринку "Столичний". В Одесі на ринку "Початок" лохину продають по 1150 гривень за ящик, однак його вагу продавці не уточнюють. Аналітики зазначають, що зі збільшенням пропозиції в розпал сезону вартість української лохини може поступово знизитися.

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