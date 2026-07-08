Державна допомога українським сім’ям: хто може отримати до 54 тисяч гривень

Українські родини, які постраждали внаслідок війни, можуть отримати багатоцільову грошову допомогу в розмірі до 54 тисяч гривень. Програма вже діє на підконтрольній Україні території, а прийом заявок відкрито.

Програму реалізує благодійна організація "Карітас" спільно з міжнародними партнерами за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF). Її мета — надати фінансову підтримку найбільш уразливим категоріям населення.Про це пише infohub.

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Хто може претендувати на виплати

Право на допомогу мають домогосподарства, які відповідають визначеним критеріям вразливості. Зокрема, заявку можуть подати родини, у складі яких є:

внутрішньо переміщені особи;

люди з інвалідністю;

сім'ї, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

особи віком від 60 років;

люди з тяжкими захворюваннями;

самотні матері, які самостійно виховують дітей.

Подати заявку можуть голова домогосподарства, його чоловік або дружина, діти віком до 23 років, батьки заявника, а також бабуся чи дідусь, якщо вони перебувають на його утриманні. Інші члени сім'ї, які не належать до цього переліку, можуть звернутися окремо.

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Який розмір допомоги

Сума виплати становить 10 800 гривень на кожного члена домогосподарства. Відтак сім'я з п'яти осіб може отримати до 54 тисяч гривень. Кошти мають багатоцільове призначення, тому їх дозволено використовувати на найнеобхідніші потреби: придбання продуктів харчування, ліків, засобів гігієни, оплату комунальних послуг та інші повсякденні витрати.

Як подати заявку

Організатори звертають увагу, що під час реєстрації заявників не просять повідомляти реквізити банківських карток, рахунків чи іншу конфіденційну фінансову інформацію.

Водночас сама подача заявки ще не означає автоматичного нарахування коштів. Остаточне рішення про надання допомоги ухвалюється після перевірки документів і відповідності заявника встановленим критеріям програми.

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