Ви такого не куштували: рецепт абрикосового варення з бурбоном на зиму

Абрикосове варення з бурбоном — незвичайна домашня заготівля, яка поєднує насичений фруктовий смак із тонкими ванільно-карамельними нотками. Спочатку плоди засипають цукром, додають лимонний сік і цедру, залишають настоюватися, щоб вони пустили сік, а потім повільно уварюють до бажаної густоти.

Наприкінці приготування додають бурбон і ванільний цукор, які надають десерту особливого аромату. Про це пише Shuba.

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Що потрібно знати перед приготуванням

Для рецепта знадобиться близько 1,3 кг свіжих абрикосів. Після видалення кісточок і підготовки залишиться приблизно 900 г м'якоті — саме від цієї ваги варто розраховувати кількість інших інгредієнтів.

Найкраще використовувати стиглі, соковиті плоди без пошкоджень. Вони швидко розварюються та мають насичений аромат. Занадто тверді абрикоси можуть залишитися щільними навіть після варіння, а перезрілі — втратити форму й перетворитися на пюре.

Не варто пропускати етап настоювання фруктів із цукром. За кілька годин абрикоси виділять достатньо соку, цукор частково розчиниться, а варення прогріватиметься рівномірніше й не підгорятиме. Якщо часу небагато, настоювання можна скоротити, але тоді суміш доведеться частіше перемішувати.

Лимон у цьому рецепті не лише додає приємної кислинки, а й допомагає варенню краще загуснути завдяки природному пектину. Використовуйте як сік, так і цедру, натираючи лише жовтий шар шкірки, щоб уникнути гіркого присмаку.

Бурбон додають наприкінці приготування. Саме так у варенні зберігаються його характерні нотки ванілі, карамелі та дубової деревини. Якщо хочеться м'якшого смаку, можна трохи зменшити кількість напою або замінити його темним ромом чи бренді.

Консистенцію легко змінити за власним смаком. Якщо залишити шматочки фруктів — варення буде більше схожим на конфітюр. Для однорідної текстури достатньо наприкінці подрібнити масу занурювальним блендером. Варто пам'ятати, що остаточно варення густішає вже після повного охолодження.

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Корисні поради:

за бажанням додайте дрібку кориці або кардамону для більш насиченого аромату;

тростинний цукор можна замінити звичайним білим, хоча карамельний відтінок буде менш вираженим;

відкрите варення зберігайте лише в холодильнику та використовуйте чисту суху ложку;

десерт чудово поєднується не лише з випічкою, а й із брі, камамбером, витриманими сирами чи паштетами.

Інгредієнти:

абрикоси — 1,3 кг;

коричневий тростинний цукор — 165 г;

лимон — 1/2 шт.;

ванільний цукор — 4 г;

бурбон — 15 мл.

Спосіб приготування

Крок 1. Абрикоси вимийте, обсушіть, розріжте навпіл, видаліть кісточки та наріжте м'якоть великими шматочками. З половини лимона зніміть цедру, не зачіпаючи білий шар, і вичавіть сік.

Крок 2. Перекладіть підготовлені абрикоси в миску, додайте коричневий цукор, лимонний сік і цедру. Добре перемішайте, накрийте та залиште в холодильнику на 8–12 годин. Якщо часу мало, можна залишити суміш на 2–3 години за кімнатної температури в прохолодному місці.

Крок 3. Перекладіть фрукти разом із соком у каструлю з товстим дном. Доведіть до кипіння, після чого зменште вогонь і варіть без кришки 20–25 хвилин, регулярно помішуючи. За потреби знімайте піну. Якщо бажаєте більш однорідну структуру, наприкінці злегка розімніть шматочки абрикосів.

Крок 4. Додайте ванільний цукор і бурбон, перемішайте та проваріть ще близько хвилини. Гаряче варення одразу розлийте у стерилізовані банки, залишаючи трохи вільного простору до краю. Герметично закрийте стерильними кришками.

Крок 5. Дайте банкам повністю охолонути. Найкраще варення розкриває свій аромат приблизно через добу після приготування.

Подавати його можна до тостів, млинців, сирників, круасанів, використовувати як начинку для пирогів, тартів і тортів або доповнювати ним сирні тарілки. Після відкриття банку обов'язково зберігайте в холодильнику.

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