Вы такого не пробовали: рецепт абрикосового варенья с бурбоном на зиму

Абрикосовое варенье с бурбоном – необычная домашняя заготовка, сочетающая насыщенный фруктовый вкус с тонкими ванильно-карамельными нотками. Сначала плоды засыпают сахаром, прибавляют лимонный сок и цедру, оставляют настаиваться, чтобы они пустили сок, а затем медленно уваривают до желаемой густоты.

В конце приготовления добавляют бурбон и ванильный сахар, которые придают десерту особый аромат. Об этом пишет Shuba.

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Что нужно знать перед приготовлением

Для рецепта понадобится около 1,3 кг свежих абрикосов. После удаления косточек и подготовки останется примерно 900 г мякоти – именно от этого веса следует рассчитывать количество других ингредиентов.

Лучше всего использовать спелые, сочные плоды без повреждений. Они быстро развариваются и обладают насыщенным ароматом. Слишком жесткие абрикосы могут остаться плотными даже после варки, а перезрелые — потерять форму и превратиться в пюре.

Не следует пропускать этап настаивания фруктов с сахаром. Через несколько часов абрикосы выделят достаточно сока, сахар частично растворится, а варенье будет прогреваться равномернее и не будет подгорать. Если времени немного, то настаивание можно сократить, но тогда смесь придется чаще перемешивать.

Лимон в этом рецепте не только добавляет приятной кислинки, но и помогает варенью лучше загустеть благодаря природному пектину. Используйте как сок, так и цедру, натирая только желтый слой кожуры во избежание горького привкуса.

Бурбон прибавляют в конце приготовления. Именно так в варенье хранятся характерные нотки ванили, карамели и дубовой древесины. Если хочется более мягкого вкуса, можно немного уменьшить количество напитка или заменить его темным ромом или бренди.

Консистенцию легко изменить по собственному вкусу. Если оставить кусочки фруктов – варенье будет больше похожим на конфитюр. Для однородной текстуры достаточно в конце измельчить массу погружным блендером. Следует помнить, что окончательно варенье сгущается уже после полного охлаждения.

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Полезные советы:

по желанию добавьте щепотку корицы или кардамона для более насыщенного аромата;

тростниковый сахар можно заменить обычным белым, хотя карамельный оттенок будет менее выраженным;

открытое варенье храните только в холодильнике и используйте чистую сухую ложку;

десерт отлично сочетается не только с выпечкой, но и с бри, камамбером, выдержанными сырами или паштетами.

Ингредиенты:

абрикосы - 1,3 кг;

коричневый тростниковый сахар – 165 г;

лимон – 1/2 шт.;

ванильный сахар - 4 г;

бурбон – 15 мл.

Способ приготовления

Абрикосы вымойте, обсушите, разрежьте пополам, удалите косточки и нарежьте мякоть большими кусочками. С половины лимона снимите цедру, не затрагивая белый слой и выжмите сок.

Шаг 2. Переведите подготовленные абрикосы в миску, добавьте коричневый сахар, лимонный сок и цедру. Хорошо размешайте, накройте и оставьте в холодильнике на 8–12 часов. Если мало времени, можно оставить смесь на 2–3 часа при комнатной температуре в прохладном месте.

Шаг 3. Переложите фрукты вместе с соком в кастрюлю с толстым дном. Доведите до кипения, после чего убавьте огонь и варите без крышки 20–25 минут, регулярно помешивая. При необходимости снимайте пену. Если хотите более однородную структуру, в конце слегка разомните кусочки абрикосов.

4. Добавьте ванильный сахар и бурбон, перемешайте и проварите еще около минуты. Горячее варенье сразу разлейте в стерилизованные банки, оставляя немного свободного пространства до предела. Герметически закройте стерильными крышками.

Шаг 5. Дайте банкам полностью остыть. Лучшее варенье раскрывает свой аромат примерно через сутки после приготовления.

Подавать его можно к тостам, блинам, сырникам, круассанам, использовать как начинку для пирогов, тортов и тортов или дополнять им творожные тарелки. После открытия банка обязательно храните в холодильнике.

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