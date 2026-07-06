Слідкуйте за самопочуттям: прогноз магнітних бур на 6 липня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що частина людей у цей період відчуває головний біль, втому, сонливість або підвищений рівень стресу. Рівень активності визначають за планетарним К-індексом, який оцінюється за шкалою від 0 до 9.

У понеділок очікується зниження активності до К-індексу 4. Такий показник відповідає бурі середньої інтенсивності (жовтий рівень). Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

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Варто враховувати, що прогнози можуть змінюватися. Фахівці оновлюють інформацію про сонячну активність кожні три години, тому актуальні показники слід перевіряти регулярно.

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Що таке магнітна буря

Магнітна буря виникає через потужні спалахи та викиди на Сонці, під час яких у космос потрапляє велика кількість заряджених частинок — переважно протонів і електронів. Досягнувши магнітосфери Землі, вони спричиняють геомагнітні збурення, які й називають магнітними бурями.

Інтенсивність таких явищ визначають за К-індексом. Значення від 1 до 4 вважаються слабкими й зазвичай залишаються непомітними для більшості людей. Якщо індекс сягає 5 і більше, буря класифікується як сильна. Вона може впливати не лише на самопочуття, а й на роботу супутникового зв'язку, навігаційних систем, радіочастот і телекомунікаційного обладнання. Під час дуже потужних бур із К-індексом 7–8 у деяких регіонах світу можна спостерігати полярне сяйво.

Як магнітні бурі можуть впливати на організм

У періоди підвищеної геомагнітної активності деякі люди скаржаться на головний біль, слабкість, перепади настрою, втому, сонливість або коливання артеріального тиску. Спеціального лікування від впливу магнітних бур не існує, однак за потреби можна полегшити окремі симптоми відповідно до рекомендацій лікаря.

Як підтримати організм

Під час магнітних бур фахівці радять дотримуватися звичного режиму сну, збалансовано харчуватися та пити достатньо води. Бажано тимчасово обмежити вживання алкоголю, жирної, гострої та надто солоної їжі, а також не зловживати кавою.

Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, легка фізична активність і відпочинок. Також варто уникати стресових ситуацій і надмірного емоційного навантаження. Людям із хронічними захворюваннями рекомендується уважніше стежити за своїм самопочуттям і мати під рукою необхідні ліки. Контрастний душ вранці допоможе підбадьоритися, а тепла ванна ввечері — розслабитися після насиченого дня.

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