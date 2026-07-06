Як правильно провітрювати квартиру у спеку: не спішіть відкривати вікна

Багато хто вважає, що для охолодження квартири в спеку достатньо залишити вікно відчиненим на провітрювання. Проте фахівці попереджають: такий спосіб не лише не забезпечує ефективний повітрообмін, а й може сприяти ще швидшому нагріванню приміщення.

Про це пише kobieta.onet.pl. Експерти радять провітрювати оселю короткочасно, але інтенсивно. Для цього потрібно широко відчиняти вікна лише на кілька хвилин — у ранкові або вечірні години, коли температура надворі нижча, ніж у квартирі.

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Упродовж дня, навпаки, рекомендується тримати вікна, жалюзі та ролети зачиненими, щоб мінімізувати потрапляння сонячного тепла всередину. "Тепло проникає до приміщення навіть через скло. Тому важливо тримати вікна закритими, а додатковий захист у вигляді штор також допомагає зменшити нагрівання", — зазначають автори матеріалу.

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Ще одним ефективним способом захисту від спеки називають використання спеціальної світловідбивної плівки NRC. Вона допомагає зменшити нагрівання кімнат і, за певних умов, може знизити температуру в приміщенні на кілька градусів.

Крім того, фахівці рекомендують не створювати додаткових джерел тепла всередині квартири. У спекотні години варто обмежити використання духовки, плити, а також техніки, яка виділяє багато тепла, зокрема комп'ютерів і телевізорів. Це допоможе довше зберігати комфортну температуру в оселі навіть без кондиціонера.

Нагадаємо, ми вже писали, як охолодитись у спеку.

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