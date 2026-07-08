Дрони атакували російський Саратов: палає НПЗ (фото, відео)

У ніч на 8 липня безпілотники атакували російські міста Саратов і Борисоглєбськ. Після вибухів у населених пунктах повідомили про пожежі, зокрема на нафтопереробному заводі та військовому аеродромі.

Про це повідомляють Exilenova+, ASTRA, а також губернатор Саратовської області Руслан Бусаргін. Близько 02:14 Бусаргін заявив, що Міністерство оборони РФ попередило про загрозу атаки безпілотників. Невдовзі після цього в аеропорту Саратова запровадили тимчасові обмеження на прийом і відправлення авіарейсів.

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Приблизно о третій годині ночі моніторингові Telegram-канали почали повідомляти про серію вибухів і можливу атаку дронів на Саратовський нафтопереробний завод. За попередніми даними, на території підприємства виникла пожежа.

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Саратовський НПЗ входить до складу компанії "Роснефть" і є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств Поволжя. Зазначається, що завод забезпечує паливом, зокрема, російські окупаційні війська.

Крім того, під удар безпілотників, за інформацією моніторингових ресурсів, потрапив і Борисоглєбськ у Воронезькій області. Там, попередньо, спалахнула пожежа на території військового аеродрому.

Аеродром "Борисоглєбськ" використовується Повітряно-космічними силами РФ як місце базування винищувачів і бомбардувальників, зокрема літаків Су-34, Су-35С, Су-30СМ та інших типів бойової авіації.

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