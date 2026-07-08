Дроны атаковали российский Саратов: пылает НПЗ (фото, видео)

В ночь на 8 июля беспилотники атаковали российские города Саратов и Борисоглебск. После взрывов в населенных пунктах сообщили о пожарах, в том числе на нефтеперерабатывающем заводе и военном аэродроме.

Об этом сообщают Exilenova+, ASTRA, а также губернатор Саратовской области Руслан Бусаргин. Около 02:14 Бусаргин заявил, что Министерство обороны РФ предупредило об угрозе атаки беспилотников. Вскоре после этого в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и отправку авиарейсов.

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Приблизительно в три часа ночи мониторинговые Telegram-каналы начали сообщать о серии взрывов и возможной атаке дронов на Саратовский нефтеперерабатывающий завод. По предварительным данным, на территории предприятия возник пожар.

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Саратовский НПЗ входит в состав компании "Роснефть" и является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья. Отмечается, что завод снабжает топливом, в частности, российские оккупационные войска.

Кроме того, под удар беспилотников, по информации мониторинговых ресурсов, попал и Борисоглебск в Воронежской области. Там предварительно вспыхнул пожар на территории военного аэродрома.

Аэродром "БорисоГлебска" используется Воздушно-космическими силами РФ как место базирования истребителей и бомбардировщиков, в том числе самолетов Су-34, Су-35С, Су-30СМ и других типов боевой авиации.

Напомним, дроны атаковали российскую Пензу.

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